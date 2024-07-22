Özge Özacar kimdir? Özge Özacar nereli, kaç yaşında? Özge Özacar sevgilisi var mı?

Özge Özacar oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine toplarken, aynı zamanda özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Özge Özacar kim, nereli, kaç yaşında, sevgilisi var mı soruları ve daha fazlası detaylarıyla haberimizde…

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özacar, Marmara Üniversitesi'nde Gazetecilik bölümünde okuduktan sonra İstanbul Kültür Sanat Akademisi'nde oyunculuk dersleri aldı. Oyuncu koçları Merve Taşkan, Bahar Kerimoğlu, Harika Uygur, Megan Kampisi olan Özacar, Zeynep Günay Tan ve Hilal Saral gibi ünlü yönetmenlerle atölye çalışmalarına katılım sağladı. Fibabank ve Coca Cola gibi birçok reklam filminde yer aldı.

2015 yılında Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Müge karakteri ile oyunculuk hayatına başladı. Birçok farklı televizyon dizisinde rol alan güzel oyuncu, aynı zamanda birçok dijital platform içeriklerinde de yer aldı. İngilizce ve Fransızca olmak üzere iki dilde konuşabilmektedir. Şuan da Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterini canlandırmaktadır.

ÖZGE ÖZACAR'IN OYNADIĞI DİZİLER

Tatlı Küçük Yalancılar - 2015 - Müge

Oyunbozan - 2016 - Zeynep

Lise Devriyesi - 2017 - Meltem

Meryem - 2017/2018 - Naz Sargun

Sevgili Geçmiş -2019 -Azra Yılmaz

Kefaret 2020/2021 - Meltem Serez

Baba - 2022 -Cansu

Kısmet - 2023 - Melike

Kızılcık Şerbeti - 2023/2024 - Görkem

ÖZGE ÖZACAR'IN OYNADIĞI FİLMLER

Hababam Sınıfı Yeniden - 2019 - Didem

DİJİTAL PLATFORMLAR

Seyyar 2021 - Çiğdem (puhutv)

Hayaller ve Hayatlar - 2022 - Mehveş (beIN CONNECT)

Bursa Bülbülü - 2023 - Arzu