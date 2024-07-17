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Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor?

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Görkem'i, Özge Özacar'ın sevgilisi kimdir ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Gaziantep'in tanınmış ailelerinden birinin oğluyla ilişkisiyle gündeme gelen Özacar, son olarak sevgilisiyle birlikte İbiza'da tatildeyken çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak aşklarını ilan etti. Peki, Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor?

Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? Özge Özacar ve Oğuz Özmen'in ilişkisi gündemdeki yerini koruyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin dikkat çeken oyuncusu Özge Özacar ile Oğuz Özmen ilişkisi merak ediliyor. Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir...

ÖZGE ÖZACAR'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Son dönemde dikkat çeken oyuncusu Özge Özacar, geçtiğimiz Nisan ayında Gaziantep'in önde gelen ailelerinden biri olan Oğuz Özmen ile ilişkiye başladı. Ailesinin un firmasında başkan yardımcısı olan Oğuz Özmen ile Özge Özacar, ilişkilerini gizli tutarken şimdi ise aşklarını kamuoyuna duyurdu.

İbiza'da birlikte tatil yaparken çektikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Özge Özacar, altına kalp emojisi ekleyerek sevgilisi Oğuz Özmen ile olan mutluluğunu tüm takipçileriyle paylaştı.

Özge Özacar'ın sevgilisi kim? Özge Özacar'ın sevgilisi Oğuz Özmen kimdir, ne iş yapıyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sosyal Medya Özge Özacar Gaziantep Tatil İbiza Gündem Magazin Yaşam Haberler

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