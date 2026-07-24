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Özel'in planı ortaya çıktı! Bugün video mesajla istifasını açıklayacak

Özel'in planı ortaya çıktı! Bugün video mesajla istifasını açıklayacak
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CHP'de mutlak butlan kararının ardından kurulacak yeni partiyle ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Dün yapılması planlanan toplantı son anda iptal edilirken, Özgür Özel'in bugün milletvekilleriyle Ankara'da bir araya geleceği öğrenildi. Kulislerde, Özel'in istifa kararını bugün bir video mesajla açıklayacağı, bazı milletvekillerinin de e-Devlet üzerinden istifa işlemlerini başlattığı ve yeni parti için 91 milletvekilinin imza verdiği iddia edildi.

CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yeni parti kurulacağı yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. Yeni parti hazırlığı yapan Özgür Özel cephesinde yaşanan son gelişmeler dikkat çekti.

TOPLANTI SON ANDA İPTAL EDİLDİ

İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gece yarısı yapılacağı konuşulan kritik toplantının ardından çok sayıda milletvekilinin istifa edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak TV100'ün haberine göre, dün gerçekleştirilmesi planlanan toplantı son anda iptal edildi.

ÖZEL'DEN VİDEO MESAJ BEKLENİYOR

Edinilen bilgilere göre Özgür Özel, bugün saat 14.00'te Ankara'daki Anadolu Kulübü'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıya tüm milletvekillerinin herhangi bir mazeret bildirmeden katılmasının istendiği öne sürüldü.

Öte yandan kulislerde konuşulan iddialara göre Özgür Özel'in, istifa kararını bugün yayımlayacağı bir video mesajla kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.

91 MİLLETVEKİLİ İMZA VERDİ İDDİASI

Siyasi kulislerde yer alan iddialara göre bazı milletvekilleri e-Devlet üzerinden istifa işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Ayrıca kurulması planlanan yeni partinin kurucular kurulunda yer alabilmek için 91 milletvekilinin imza verdiği ileri sürüldü.

Milletvekili sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceği de iddialar arasında yer alırken, gözler bugün yapılacak toplantıdan çıkacak kararlara çevrildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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