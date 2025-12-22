Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Avustralya'ya özgü Gympie-Gympie bitkisi, temas edenlerde uzun süreli ve dayanılmaz ağrılara yol açması nedeniyle bilim dünyasında "en tehlikeli bitkilerden biri" olarak kabul ediliyor. Bitkinin yol açtığı acının şiddeti, geçmişte bazı vakalarda psikolojik çöküntüye ve trajik sonuçlara kadar uzandı.

DOKUNMAK YETİYOR, AYLARCA SÜREBİLİYOR

Gympie-Gympie'nin yüzeyi, çıplak gözle zor fark edilen zehirli iğneciklerle kaplı. Bu mikroskobik yapılar cilde temas ettiğinde zehri doğrudan vücuda bırakıyor. Etkilenen kişiler acıyı elektrik çarpmasıyla yanma hissinin birleşimi olarak tanımlıyor. Ağrı bazı vakalarda haftalarca, hatta aylar boyunca aralıklarla devam edebiliyor.

ACISI İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

Bitkinin tehlikesi ilk kez 19. yüzyılda kayıt altına alındı. 1860'lı yıllarda bir mühendisin atının bitkiye temas ettikten sonra hayatını kaybetmesi, Gympie-Gympie'nin ölümcül etkilerini gözler önüne serdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Avustralyalı bir askerin bu bitkiyle temas sonrası uzun süre şiddetli acı çektiği ve ruhsal dengesini kaybettiği raporlandı. Bazı anlatımlarda, dayanılmaz acı nedeniyle yaşamına son verdiği öne sürülen kişilerden de söz ediliyor.

GÜVENLİK ALTINDA TUTULUYOR

Bilimsel adı "Dendrocnide moroides" olan bitki, yüksek risk taşıması nedeniyle doğal ortamı dışında sıkı güvenlik önlemleriyle muhafaza ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere'deki bir botanik bahçesinde sergilenen Gympie-Gympie, kalın güvenlik camları arkasında tutuldu ve yalnızca özel eğitimli personel tarafından bakımı yapıldı.

ZEHRİ TETİKLEYEN TEHLİKE

Uzmanlara göre bitkinin iğneleri ciltte uzun süre kalabiliyor ve suyla temas ya da ani sıcaklık değişimleri sırasında yeniden zehir salabiliyor. Bu durum, temasın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen acının tekrar ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Gympie-Gympie, yalnızca doğanın ne kadar güçlü olabileceğini değil, aynı zamanda bitkisel yaşamın da insan sağlığı için ne denli ciddi riskler barındırabileceğini gösteren çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.