Haberler

Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor Haber Videosunu İzle
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özdağ, Türkiye'nin 'tarihi bir kırılma noktasına sürüklendiğini' öne sürerek vatandaşlara Zafer Partisi çatısı altında birleşme çağrısında bulundu.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek mesaj almasının süreci güçlendireceğini belirtti ve MHP'nin böyle bir heyete katılmaya hazır olduğunu söyledi.
  • Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi bir kırılma noktasına sürüklendiğini ifade etti.
  • Ümit Özdağ, vatanseverleri Zafer Partisi'ne üye olmaya ve destek olmaya davet etti.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Bir kez daha ve ısrarla söylemem gerekirse; Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan, doğrudan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, böyle bir heyete katılmaya hazırdır" sözlerine, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ BİR KIRILMA NOKTASINA SÜRÜKLENİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor" diyen Özdağ, "Bütün vatanseverleri Zafer Partisine üye olmaya, destek olmaya milli, üniter, laik devleti kararlılıkla savunma mücadelesine katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

"TÜRK MİLLETİ İÇİN BİR YOK OLUŞUN EŞİĞİDİR"

Özdağ, konuya ilişkin bir başka paylaşımında ise, "Türkiye'nin bugün geldiği yer ve yakın gelecekte sürüklenmek istendiği nokta, Türk Milleti için bir yok oluşun eşiğidir." dedi.

Bir kez daha partisine üyelik davetinde bulunan Özdağ, sözlerine şu şekilde devam etti: "Millet egemenliği, üniter devlet yapısı, vatan ve millet bütünlüğü elimizden kayıp giderken, bu gidişatı izleyemeyiz. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için mücadele etmek isteyen herkesi Zafer Partisi'ne üye olmaya davet ediyorum. Zafer Partisi Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin, adaletin, Türk Milleti'nin çıkarları için siyasi mücadelenin son kalesi ve tek direniş hattıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Zafer Partisi saflarında mücadele edene!"

Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Erzurum'daki cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt

Kan donduran cinayette herkesin konuştuğu iddiaya aileden yanıt
Louis C.K. tarihi malikanesini rekor fiyata sattı

Ünlü komedyen tarihi malikanesini rekor fiyata sattı
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak

Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Çok büyük umutlarla gelmişti! Hatayspor, Hugo Almeida ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adam galibiyet alamadan Türkiye'den gönderildi
Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi

Türkiye, Cristiano Ronaldo'nun oğluna uğurlu geldi
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.