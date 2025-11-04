Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Bir kez daha ve ısrarla söylemem gerekirse; Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan, doğrudan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, böyle bir heyete katılmaya hazırdır" sözlerine, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ BİR KIRILMA NOKTASINA SÜRÜKLENİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor" diyen Özdağ, "Bütün vatanseverleri Zafer Partisine üye olmaya, destek olmaya milli, üniter, laik devleti kararlılıkla savunma mücadelesine katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ İÇİN BİR YOK OLUŞUN EŞİĞİDİR"

Özdağ, konuya ilişkin bir başka paylaşımında ise, "Türkiye'nin bugün geldiği yer ve yakın gelecekte sürüklenmek istendiği nokta, Türk Milleti için bir yok oluşun eşiğidir." dedi.

Bir kez daha partisine üyelik davetinde bulunan Özdağ, sözlerine şu şekilde devam etti: "Millet egemenliği, üniter devlet yapısı, vatan ve millet bütünlüğü elimizden kayıp giderken, bu gidişatı izleyemeyiz. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilelebet payidar kalması için mücadele etmek isteyen herkesi Zafer Partisi'ne üye olmaya davet ediyorum. Zafer Partisi Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin, adaletin, Türk Milleti'nin çıkarları için siyasi mücadelenin son kalesi ve tek direniş hattıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Zafer Partisi saflarında mücadele edene!"