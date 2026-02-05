Haberler

Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri

Güncelleme:
Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer nakli ameliyatı sonrası yoğun bakımdan çıktı. Ameliyatın ardından ilk kez duygularını paylaşan Özkan, "Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu" dedi.

  • Ufuk Özkan başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirdi.
  • Ameliyatı Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek gerçekleştirdi.
  • Ufuk Özkan ve donörünün sağlık durumu gayet iyi.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde kritik eşiği geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlar Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

Oyuncu Ufuk Özkan gözünü açtı! İşte ilk sözleri

"SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU"

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, "Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz" diye konuştu.

Oyuncu Ufuk Özkan gözünü açtı! İşte ilk sözleri

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

Çağla Taşcı
