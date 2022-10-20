Oyun Nickleri 2022: En havalı oyun nickleri nelerdir? Online oyunlar için en havalı oyun nickleri ve anlamları nedir?
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League of Legends, Valorant, CS:GO gibi yeni nesil veya Metin2, Knight Online, Silkroad gibi eski nesil online oyunlarda güzel ve havalı, cool bir oyun nicki belirlemek çok önemlidir. Oyundaki karakteriniz nikinize göre şekillenir ve ün kazanabilir. Bu yüzden online oyunlara başlamadan önce güzel bir nick almamız lazım. Sizler için en havalı oyun nicklerini derledik. Peki, En havalı oyun nickleri nelerdir? Online oyunlar için en güzel oyun nickleri ve anlamları nedir? İşte tüm oyun nickleri...
Oyunlarda havalı nicklere sahip olmak isteyen gamerlar, En havalı oyun nickleri nelerdir? Online oyunlar için en havalı oyun nickleri ve anlamları nedir? Google aratması yapıyor. Peki, en havalı oyun nickleri nelerdir? En iyi oyun nickleri nelerdir? Oyun nicki nasıl belirlenir? Kendimize özel şekilli oyun nicki nasıl oluşturabiliriz? Şekilli oyun nickleri nereden yapılır? En iyi oyun nickleri ve anlamları nelerdir? Oyun nickleri ne anlamlara geliyor? En beğenilen oyun nickleri ve Türkçe anlamları nelerdir? Online oyunlar için birbirinden güzel, hiçbir yerde yazmayan oyun nickleri sizlerle...
- Hyper = Aşırı
- LookMaNn
- Warrior_Hero = Kahraman savaşçı
- Sniper = Keskin nişancı
- Nightmare = Kabus
- SariyerLee
- B0RUT0o
- OneShot = Tek atış (Özellikle tek atan AWP'ciler için bu nick oldukça güzel)
- HeadShot = Kafadan vuruş (Bu da aynı şekilde CS oyunu için güzel bir nick)
- FreeZer = Dondurucu
- Trigger = Tetikleyici
- Bloody = Kanlı
- Diamond = Elmas
- IstanBlue
- ZeuS
- HaDeS
- Faker = Numaracı
- Rooster = Horoz
- AloneWolf = Yalnız Kurt
- Madara
- Rookie = 'Çaylak' anlamına gelmektedir.
- Danilo
- H4K4N
- Manipulle
- Canary = Kanarya
- SunnySun = 'Sunny' kelimesi güneşli anlamına gelmektedir.
- Dangerous = Tehlikeli
- Fearless = 'Korkusuz' anlamına gelmektedir.
- Shadowen = 'Shadow' gölge anlamına gelmektedir.
- Justice = Adalet
- NoName = İsimsiz
- TekAtar
- Amaterasu = Naruto animesindeki Uchiha İtachi'nin en önemli jutsusu.
- Sukuna = Jujutsu Kaisen animesinde bir karakter.
- SubSet = Alt küme
- Dattebayo = Naruto animesinde baş karakterin sürekli söylediği bir kelime, tam bir karşılığı bulunmuyor.
- CokAxi = 'Ax' balta anlamına gelmektedir. Kelime oyunlarıyla güzel bir nick oluşturabilirsiniz.
- Wizard = Büyücü demektir. Eğer isminiz Arda ise 'Wizarda' nickini kullanabilirsiniz.
- Lion = Aslan
- Eagle = Kartal
- B4TM4N
- Immortal = Ölümsüz anlamına geliyor.
- Fu4T = İsminiz Fuat ise bu nick tam size göre. Bu tarz kendi isminizle ilgili nickler oluşturabilirsiniz.
- Desert = Çöl
- Booler
- HeaveN
- DarkNess
- Immortal
- SauR0N
- GoodFellas
- M3SSi
- Riv4Ldo
- BoWeR
- Gandalf
- Wolf
- Kinq
- King
- Galaxy
- Lion
- Warrior_Hero
- KuNn
- Sooper = Bu tarzda aynı sesli harfleri yan yana getirerek anlamsız da olsa bir nick oluşturabilirsiniz.
- Soldier = Asker
- Magenta = Eflatun
- Sparrow = 'Serçe' anlamına geliyor.
- Golden_Bear = Altın ayı anlamına geliyor.
- SealOfMoon = Ay mührü demektir. Silkroad oynayanlar için güzel bir nick diyebiliriz.
- Hurricane = 'Kasırga' anlamına geliyor.
- ViP
- SmurfBoy
- SpiderKing
- Galaxy
- Atraction
- Revenge = 'İntikam' anlamına gelmektedir.
- M4R5 = Mars şeklinde şekilli bir nick belirleyebilirsiniz.
- Shekil = Bu tarz şekilli nickler yapılabilir.
- Beta = Beta veya ßeta şeklinde oluşturabilirsiniz.
- $4M = Şekilli Şam nicki oluşturabilirsiniz.
- Faker = Dünyaca ünlü orta koridor oyuncusunun nicki
- Z3D
- Yasu0o0
- Dizzy
- Okeanos
- Turşu
- Thanatos
- Mars10
- GameKinq
- Neptun
- Dunyali
- Tetrist
- 4Justice
- SunSet
- TeaMMasteR
- Trapface
- Thanatos
- Woodpecker
- Joker
- RakipUs
- SLayer
- TheArk
- TheAFK
- Revenge
- Nemesis
- OldSchool
- Realwest
- OneShooter
- Patates
- MoonWaLker
- Trapface
- DePiedra
- NightWish
- Miley Dryus
- Daphro
- TearsFears
- GoldenArrow
- GreenArrow
- AdrenaLiN
- Poine
- Literary
- Klassioriz
- Aseryoo
- KoseBey
- Shaman
- Slient
- BadMan
- Gravity15
- Istanblue
- Dragon
- ALoNeDaRK
- AloneWolf
- Kangal58
- ByKral
- ZeuS
- Hakan
- LookMaNn
- Danilo
- DanzaKuduro
- FearleSs
- Itachi
- UchihaSasuke
- UzumakiNaruto
- BorutOo
- oOoOo
- Muzikally
- InFlames
- WarriorHero
- Nightmare
- Rooney
- EdiLee
- SariyerLee
- Diamond
- TekAtan
- SealofMoon
- FreeZee
- EndLessLove
- Lower
- BatuhanBey
- YouJin
- Watch4em
- MaDaRa
- Furkanovic
- BatuBey
- GoldenArrow
- Dropout
- ScoRp1oN
- Crazy-AWP
- Ripper
- Painking
- Leonidas
- VileHero
- Predator
- Freaky Ratbuster
- NeoGermal
- the Foursev
- OxyGeN : Oksijen
- ALoNeAnGeL : Yalnız melek
- ALoNeDarK : Yalnız karanlık
- HeadShoot = Tek atar
- DoM!n4T3
- Skive
- -epiNeFrin^-
- Boomstick
- Shankar
- FireBrang
- Engbers Exypk
- fastranker
- Camper
- FeelSpirit
- Sydra
- Deadeye
- Pyro
- ThePro
- DeLLy