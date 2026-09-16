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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe için çarpıcı iddia
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Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğini eleştirerek takımın sorunlarının teknik direktörden çok daha büyük olduğunu savundu. Yalçın, maç içinde oyuna müdahale edebilecek yeterli alternatif bulunmadığını belirterek, ''Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var? İddia ediyorum! Fenerbahçe’de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım'' dedi.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler haftayı 11. sırada tamamladı.

SERGEN YALÇIN'DAN FENERBAHÇE YORUMU

KAFA Sports YouTube kanalında sarı-lacivertlilerin gündemini Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın, takımın sorunlarının teknik direktör İsmail Kartal’dan çok daha büyük olduğunu savundu.

''ÖNCE BUNA KARAR VER''

İsmail Kartal'a seslenen Sergen Yalçın, ''İsmail Kartal… Fenerbahçe’de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe’nin sorunları İsmail Hoca’dan çok daha büyük. İsmail Kartal’da bir liderlik durumu yok. ‘Fenerbahçe çok büyük camia’ diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok.'' dedi. 

''İDDİA EDİYORUM...''

Fenerbahçe’nin kadro yapılanmasını da sert şekilde eleştiren Sergen Yalçın, sarı-lacivertli takımın maç içinde oyuna müdahale edebilecek ve taraftarı heyecanlandıracak yeterli alternatifinin bulunmadığını söyleyerek, ''Fenerbahçe’nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Maçı seyrederken kadrolara bakayım dedim. Fenerbahçe’de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var? İddia ediyorum! Fenerbahçe’de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım.'' dedi. 

''BAŞINA GELECEĞİNİ BİLİYORDU''

İsmail Kartal’ın sezon başında görevi devralırken karşılaşabileceği riskleri bilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, ''İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil.'' sözlerini sarf etti. 

Ece Güneş
Ece Güneş
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