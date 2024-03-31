Oy nasıl geçersiz olur, doğru oy nasıl kullanılır? Geçersiz oy pusulası nasıl olur?

Oy nasıl geçersiz olur, doğru oy nasıl kullanılır? Geçersiz oy pusulası nasıl olur? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimlerinde doğru oy kullanımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 31 Mart seçimlerinde oy nasıl geçersiz olur ve geçersiz oy pusulası nasıl olur merak ediliyor. Peki, Oy nasıl geçersiz olur, doğru oy nasıl kullanılır? Geçersiz oy pusulası nasıl olur?

DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemleri Doğu illerinde saat 07.00'de başlayacak, diğer illerde ise sabah saat 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yerel seçimlerde, sandığa erken veya geç gitmenin sonucu olarak oy kullanmak mümkün olmayacak. Erken gelen seçmenler, sandıkların hazır olmadığı durumlarda oy kullanamayacak. Saat 17.00'den sonra sandıkların kapanmasıyla birlikte ise oy verme işlemi sona erecek ve sayım başlayacak, bu nedenle bu saat sonrasında da oy kullanmak yasal olarak mümkün olmayacak.

Oy kullanacakları sandıkları seçmen bilgi kağıdı üzerinden sorgulayan seçmenler, oy kullanmak için sıraya girmelidirler.

İşlemler tamamlandıktan sonra kimlik belgesini görevlilere teslim eden vatandaşlar, pusula ve mührü alarak yalnız başlarına kabine girebilirler. Birden fazla kişinin aynı anda kabine girmesi durumunda, tutanak tutulabilir.

Her vatandaşın sadece bir oy pusulası hakkı olduğundan, mührün pusulanın dışına taşmaması önemlidir. Pusulanın içe doğru katlanması önerilir. Kabine telefon veya kamera ile girilmemesi gerekmektedir. Oy kullanma işlemi sona erdikten sonra, seçmen listesi imzalanarak kimlik teslim alınmalıdır.

GEÇERSİZ OY PUSULASI NASIL OLUR?

Oy kullanma işlemi sırasında mührün kullanma yerinin dışına taşması, zarfın, pusulanın arka tarafının veya aday fotoğrafının üzerine gelmesi gibi durumlarda oy geçersiz sayılır.

Seçmenlerin oy kullanırken sadece tercih ettikleri adayın altındaki yuvarlak bölüme taşmamak ve diğer adayın alanına bulaştırmamak için dikkatli bir şekilde mühür basmaları gerekmektedir.

OY NASIL GEÇERSİZ OLUR?

Oy kullanma sürecinde, geçersiz oy vermemek ve doğru oy kullanmak büyük önem taşır. Geçersiz oy, seçmenin tercihini belirginleştiremediği veya kurallara uygun olmayan bir şekilde oy kullandığı durumları ifade eder. Doğru oy kullanmak ise, seçmenin tercihini net ve kurallara uygun bir şekilde belirtmesi anlamına gelir.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri şu şekildedir:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenen değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi 07.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.