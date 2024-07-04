ÖSYM TEMMUZ AYI SINAVLARI 2024 | Bu ay hangi sınavlar var, tarihleri ne zaman? KPSS, ALES, e-YDS sınav tarihleri!

ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek güncel sınav tarihleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu ay hangi sınavlar gerçekleşecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? merak edilenleri haberin devamında bulabilirsiniz.

BU AY HANGİ SINAVLAR VAR, TARİHLERİ NEZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimine göre sınavların başvuru tarihleri, oturum günleri ve sonuç tarihleri açıklandı. Buna göre Temmuz ayında gerçekleşecek KPSS,ALES ve e-YDS sınavların oturum ve sonuç tarihleri şu şekilde;

e-YDS 2024/9 (İngilizce): 6 Temmuz.2024

Sonuç Tarihi: 6 Temmuz 2024

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 14 Temmuz 2024

Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2024

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 20 Temmuz 2024

Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2024

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 21 Temmuz 2024

Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2024

ALES/2: 28 Temmuz 2024

Sonuç Tarihi: 16Ağustos 2024