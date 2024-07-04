ÖSYM TEMMUZ AYI SINAVLARI 2024 | Bu ay hangi sınavlar var, tarihleri ne zaman? KPSS, ALES, e-YDS sınav tarihleri!
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav tarihleri adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, temmuz ayında hangi ÖSYM sınavları var? ÖSYM sınav takvimine göre bu ay hangi sınavlar gerçekleşecek? KPSS, ALES, e-YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret ederek güncel sınav tarihleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu ay hangi sınavlar gerçekleşecek, sonuçları ne zaman açıklanacak? merak edilenleri haberin devamında bulabilirsiniz.
BU AY HANGİ SINAVLAR VAR, TARİHLERİ NEZAMAN?
ÖSYM 2024 sınav takvimine göre sınavların başvuru tarihleri, oturum günleri ve sonuç tarihleri açıklandı. Buna göre Temmuz ayında gerçekleşecek KPSS,ALES ve e-YDS sınavların oturum ve sonuç tarihleri şu şekilde;
e-YDS 2024/9 (İngilizce): 6 Temmuz.2024
Sonuç Tarihi: 6 Temmuz 2024
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri): 14 Temmuz 2024
Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2024
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün: 20 Temmuz 2024
Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2024
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün: 21 Temmuz 2024
Sonuç Tarihi: 23 Ağustos 2024
ALES/2: 28 Temmuz 2024
Sonuç Tarihi: 16Ağustos 2024