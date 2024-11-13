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ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda?

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2025 ÖSYM takvimi açıklanmasının ardından, YKS sınavı ne zaman ve KPSS hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. ALES ve MSÜ sınav tarihleri adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM sınav başvuru tarihleri ve ücretlerine zam geldi mi sorularına yanıt aranırken KPSS A Grubu sınavı ne zaman yapılacağı gündemde. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? KPSS A Grubu sınav tarihi hangi ayda? Üniversite sınavı ne zaman?

ÖSYM yeni takvimini açıkladı. Buna göre Yks, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman ve hangi ayda yapılacağı sık sık adaylar tarafından araştırılıyor. YKS başvuru tarihleri ne zaman ve ALES sınavı hangi ayda yapılacağı merak ediliyor. MSÜ sınavı ne zaman? KPSS A Grubu sınav ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

YKS'nin 21-22 Haziran'da yapılacak.

TYT NE ZAMAN 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 21 Haziran tarihinde yapılacak.

ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda?

AYT NE ZAMAN 2025?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 22 Haziran tarihinde yapılacak.

ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS 2025 sınavına başvurular için geç başvuru dönemi 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda?

2025 KPSS A GRUBU SINAVI NE ZAMAN?

2025- KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025'te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda?

2025 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda?

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda?
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