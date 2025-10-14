ÖSYM sınav takvimi: 2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav tarihleri belli oldu mu?

2026 yılında gerçekleştirilecek olan sınavlara rehberlik edecek ÖSYM sınav takvimi, milyonlarca adayın gündeminde. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) gibi önemli merkezi sınavlara hazırlanan öğrenciler ve memur adayları, ÖSYM'nin 2026 takvim açıklamasını heyecanla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz resmi olarak açıklanmadı. ÖSYM, sınav takvimlerini genellikle bir önceki yılın Kasım ayında duyuruyor. Bu nedenle, 2026 sınav tarihlerinin Kasım 2025'in ikinci yarısında ilan edilmesi bekleniyor.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), üniversiteye giriş için yapılan merkezi bir sınavdır. Türkiye'deki lise mezunları bu sınavla üniversiteye yerleşmek için yarışır. YKS üç oturumdan oluşur: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların girdiği bir sınavdır. Kamuya personel alımlarında kullanılan bu sınav, lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik farklı oturumlara sahiptir.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay, astsubay ve diğer askeri personel olmak isteyen adayların girdiği bir sınavdır.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için düzenlenen bir sınavdır. DGS sayesinde meslek yüksekokulu mezunları 4 yıllık üniversite programlarına devam edebilir.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisans mezunlarının yüksek lisans veya doktora programlarına başvururken ve akademik kadrolara atanırken girmeleri gereken bir sınavdır. Sayısal ve sözel bölümleri bulunur.