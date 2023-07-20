3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığı 2023-YKS sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. ÖSYM sitesine giren adaylar hk101 hatası ile karşılaşınca ÖSYM hk101 hatası nedir? ÖSYM hata veriyor! Hata oluştu hk101! ÖSYM neden giriş yapamıyorum? araması yaptı.

ÖSYM hk101 hatası nedir? ÖSYM hata veriyor! Hata oluştu hk101! ÖSYM neden giriş yapamıyorum? araştırılıyor. Yüz binlerce adayın katılımıyla 17-18 Haziran'da yapılan Yks'nin sonuçları ilan edildi. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilecek olan adaylar, tercihlerini 27 Temmuz-8 Ağustos arasında yapacak. Arama motorlarında ise ÖSYM hk101 hatası nedir? ÖSYM hata veriyor! Hata oluştu hk101! ÖSYM neden giriş yapamıyorum? soruları araştırıldı.

ÖSYM HK101 HATASI NEDİR?

Yks sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM sitesinde yaşanan yoğunluğun ardından teknik problemler meydana geldi. Adayların karşılaştığı hk101 hatası ise merak ediliyor.

Hk101 hatası sitede yaşanan yoğunluktan kaynaklı olabilir. Hk101 hatası ile karşılaşan adaylar tarayıcısını değiştirerek siteye girişi tekrar denemelidir. Farklı tarayıcı kullanmanıza rağmen sorun devam ediyorsa internet bağlantınızı kontrol edip bir süre sitedeki yoğunluğun azalmasını beklemelisiniz.

YKS KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023- Yks tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

2023 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçları T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar. YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU 2023?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu: "Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi."

3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

YKS SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Yks sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile erişime açılacak.. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih klavuzu yayımlanacak. Adayların bu süreçte 24 tercih hakkı bulunuyor.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır.