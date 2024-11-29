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 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

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Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı?

Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı?
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Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Osman Yalçın için yakalama kararı çıkardı. Peki, Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı?

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı, suçu nedir ve Osman Yalçın kimdir soruları gündeme geliyor. Osman Yalçın kimdir? Osman Yalçın tutuklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

OSMAN YALÇIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkardı. Operasyon sırasında evde bulunamayan Yalçın için gözaltı kararı verildi. Bu gelişmenin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret ettiği sırada yaşanması dikkat çekti.

OSMAN YALÇIN'IN SUÇU NE?

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, Yalçın'ın evine operasyon düzenledi. Ancak Yalçın'ın evde olmadığı öğrenildi. Savcılık, Yalçın hakkında gözaltı kararı aldı. Yetkililer, Yalçın'ın bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yalçın, geçtiğimiz dönemde görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü gibi birimlerden sorumluydu. Soruşturmanın, bu döneme ilişkin iddiaları kapsadığı ifade ediliyor.

Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı?

Öte yandan Osman Yalçın'a yönelik operasyonun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Silivri Cezaevi'nde Ahmet Özer'i ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

OSMAN YALÇIN KİMDİR?

1988 yılında Muş'un Malazgirt ilçesinde doğdu. İlköğretim eğitimini Alparslan İlköğretim Okulunda tamamladı ve ardından Malazgirt Alparslan Lisesi'nden mezun oldu. Yurt dışında mimarlık eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Uzun süredir İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ikamet ediyor. İBB Meclis Üyesi olan ve Esenyurt Belediyesi'nde Ahmet Özer'in yardımcılığını yapan Osman Yalçın evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı?

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