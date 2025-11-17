Haberler

Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı?

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde oynanan play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelirken, Victor Osimhen mücadeleyi sakatlığı nedeniyle tamamlayamamıştı. Peki, Osimhen Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı?

Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası Osimhen'in durumu merak konusu olurken, 343 YouTube kanalına konuşan Ali Naci Küçük önemli değerlendirmelerde bulundu. Küçük, yıldız futbolcunun 1 Aralık'ta yapılacak Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Milli maçta sakatlanan Victor Osimhen konusunda 343 YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, yıldız futbolcunun durumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler aktardı. Küçük'ün verdiği bilgilere göre, Nijerya karşılaşmasının hemen ardından Osimhen'le geç saatlerde bir görüşme yapıldı ve oyuncunun arka bacak bölgesinde hissedilen ağrının adale ya da hamstring kaynaklı olabileceği belirtildi. Kesin teşhis ise çekilecek MR sonucunda netleşecek.

Oyuncunun ağrıyı hissetmesi üzerine maça devam edemediği ifade edilirken, durumun ciddiyetine işaret eden en önemli unsurun Osimhen'in Dünya Kupası'nda yer alma konusundaki yüksek motivasyonu olduğu vurgulandı. Normal şartlarda ufak bir ağrı nedeniyle oyundan çıkmayacağı, ancak bu kez "çok ciddi bir acı" hissettiğini ve "yürümekte zorlandığı için oyunu sürdüremediğini" söylediği aktarıldı. Bu bilgiler kulübe de iletildi.

Osimhen'in çarşamba günü İstanbul'a dönmesi planlanıyor ve dönüşünün hemen ardından MR çekilecek. Elde edilen sonuca göre tedavi programı belirlenecek. Küçük, mevcut veriler ışığında kesin bir yorum yapmanın doğru olmadığını ancak 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin zor olduğunu düşündüğünü belirtti. Yaklaşık iki haftalık süreye rağmen, kanama olması durumunda dahi minimum 10-12 günlük tedavi sürecinin gerektiğini, ardından antrenmanlara başlama aşamasının geleceğini ifade etti. En iyi ihtimalle bile Osimhen'in Kadıköy'de ilk 11'de başlamasının düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

MEHMET ÖZCAN'IN AÇIKLAMASI

Mehmet Özcan ise Osimhen'in sakatlığına daha iyimser yaklaştı. Oyuncunun durumunun korkutucu olmadığını ifade eden Özcan, Gençlerbirliği karşılaşmasında riske edilmeyeceğini ancak Fenerbahçe derbisinde sahada olmasını beklediğini belirtti. Özcan'a göre ciddi bir sorun bulunmuyor ve derbiye yetişmesi muhtemel.

Osman DEMİR
