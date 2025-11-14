Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin Ortaköy gezisi, yedikleri yiyeceklerin ardından büyük bir trajediye dönüştü. 4 kişilik aileden 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş ve anne yedikleri kumpir ve midyeden dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Beşiktaş Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü hızlı bir şekilde harekete geçti. Peki, Ortaköy'de zehirlenmeye sebep olan kumpirci hangisi? Aileden kimler öldü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

ORTAKÖY'DE ZEHİRLENMEYE SEBEP OLAN KUMPİRCİ HANGİSİ?

Olayın merkezinde yer alan iş yeri, tüketilen yiyeceklerin kaynağı olarak öne çıktı. Beşiktaş Belediyesi, kamu sağlığı ve can güvenliği açısından durumu değerlendirdi ve söz konusu iş yerini süresiz olarak mühürledi. İş yerinden alınan numuneler, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hijyen ve gıda güvenliği açısından detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yeri; belediyemiz birimleri tarafından kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlenmiştir" ifadeleri yer aldı. Yetkililer, gıda güvenliği standartlarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

AİLEDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Almanya'dan gelen Böcek ailesi, İstanbul tatilleri sırasında 4 kişilik bir grup olarak Ortaköy'de yemek yedi. Bu trajik olay sonucunda aileden 3 ve 6 yaşındaki iki çocuk yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin durumu yakından takip edildi; maalesef küçük yaşta iki kardeşin hayatını kaybetmesi tüm ülkeyi yasa boğdu.

Olayın ardından ailenin diğer üyeleri de kontrol altında tutulurken, anneninde de vefat haberi verildi.

NEDEN ÖLDÜLER?

Böcek ailesinin ölümüne yol açan gıda zehirlenmesi, tüketilen kumpir ve midye kaynaklı olarak değerlendiriliyor. Çocukların yedikleri yiyecekler, gıda güvenliği standartlarına uygun olmayabilir ve bu durum ciddi bir sağlık krizine yol açtı.

İlçe Tarım Müdürlüğü, olayla ilgili olarak iş yerinden numuneler aldı ve hijyen koşullarının incelenmesi için süreç başlattı. Beşiktaş Belediyesi de adli ve idari süreçleri yakından takip ederek, kamu sağlığının korunması için tüm tedbirleri eksiksiz uygulayacağını açıkladı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Belediyesi, olay sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği şeklinde kamuoyuna yansıyan haberler hepimizi derinden üzmüştür."

Belediye, olayın gerçekleşmesine sebep olduğu düşünülen iş yerinin mühürlendiğini ve gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti. Yetkililer, kamu sağlığının korunması için tüm adımların eksiksiz uygulanacağını vurguladı.