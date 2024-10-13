Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Orionid meteor yağmuru hangi tarihte? Meteor yağmurları ve gök taşı yağmurları için tarih araştırmaları devam ediyor. Halley kuyruklu yıldızı sayesinde ortaya çıkan Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayının ortalarında görülmektedir. 2024 yılında Orionid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Detaylar haberimizdedir…

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Orionid Gök Taşı Yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanmaktadır. Bu doğal olay, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya'nın atmosferine girmesiyle meydana gelir.

Meteor yağmuru, Ekim ayı boyunca ve Kasım ayı başında gözlemlenebilir. Ancak 21-22 Ekim tarihlerinde, saatte 10-20 meteora kadar ulaşan maksimum yoğunlukla zirve yapacak. Meteor yağmuru, şehir ışıklarından uzakta bulunan alanlardan daha iyi izlenebilecektir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Meteorlar, saçılım noktası olan Orion Takımyıldızı nedeniyle "Orionidler" olarak adlandırılmaktadır. Bu meteor yağmurunun kaynağı, Güneş etrafında 76 yılda bir dönen Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı toz parçacıklarıdır.

Halley Kuyruklu Yıldızı, Güneş'in yakınından geçerken ısısının artması sonucu buz ve kaya parçaları bırakır. Her yıl Ekim ayında Dünya, bu yörüngeden geçtiğinde, kaya ve buz parçaları atmosferimize girmeye başlar. Bu parçalar, atmosferle sürtünme nedeniyle yanarak, gözlemlediğimiz yıldız kaymaları veya meteor yağmuru olarak bilinen olayı oluşturur.