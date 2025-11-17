ORINDA gemisi kimin, sahibi kim?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Odesa'daki İzmail Limanı'nda yaklaşık 4 bin ton LPG taşıdığı belirtilen Türk gemisi ORINDA'nın bir drone saldırısına hedef olduğu aktarıldı. Peki ORINDA adlı geminin sahibi kim?

GEMİYE HAKKINDA

Orinda Denizcilik'e ait olan ve 9.353 dwt taşıma kapasitesine sahip 125 metrelik LPG tankeri, Nisan 2023'te Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağı ile seferlerine başlamıştı.

UKRAYNA'DA HEDEF ALINAN ORINDA LPG GEMİSİ KİME AİT?

Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda saldırıya uğrayan ORINDA adlı LPG taşıyıcı geminin, BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi bünyesinde bulunduğu belirtiliyor.

ŞİRKETTEN ORINDA GEMİSİNE YÖNELİK SALDIRI AÇIKLAMASI

BMG Denizcilik ve Danışmanlık, MT Orinda isimli gemilerinin 17 Kasım'da saat 02.00 civarında Ukrayna'nın Izmail Limanı'nda bulunduğu esnada bir drone saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Açıklamada, saldırı sonrası gemideki 16 kişilik mürettebatın acil durum protokollerine uygun şekilde gemiyi güvenle terk ettiği ve güvenli bir bölgeye nakledildiği ifade edildi. Tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Gemide çıkan yangına yerel yetkililer ve ilgili kurumlarla koordineli biçimde müdahale edildiği belirtilirken, şirketin önceliğinin mürettebatın güvenliği olduğu ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

BMG DENİZCİLİK'İN SAHİBİ KİMDİR?

Türk bayraklı ORINDA gemisinin sahibi olan BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusunun Barış Ziya Kaya olduğu biliniyor.

BARIŞ ZİYA KAYA KİMDİR?

Barış Ziya Kaya, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) Bölümü'nden mezun oldu.

9 yıllık aktif denizcilik deneyiminin ardından Dünya Denizcilik'in Personel

Departmanı'nda görev almaya başladı.

Son dönemde ise kendi şirketi olan BMG Denizcilik ve Danışmanlık'ı kurarak

sektördeki girişimcilik yolculuğuna adım attı.