Haberler

ORINDA gemisi kimin, sahibi kim?

ORINDA gemisi kimin, sahibi kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk bayraklı ORINDA isimli LPG gemisinin Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda yük boşaltma işlemi devam ederken saldırıya uğradığını duyurdu. Peki, ORINDA gemisinin işletmecisi kimdir, gemi kime aittir?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Odesa'daki İzmail Limanı'nda yaklaşık 4 bin ton LPG taşıdığı belirtilen Türk gemisi ORINDA'nın bir drone saldırısına hedef olduğu aktarıldı. Peki ORINDA adlı geminin sahibi kim?

GEMİYE HAKKINDA

Orinda Denizcilik'e ait olan ve 9.353 dwt taşıma kapasitesine sahip 125 metrelik LPG tankeri, Nisan 2023'te Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk bayrağı ile seferlerine başlamıştı.

UKRAYNA'DA HEDEF ALINAN ORINDA LPG GEMİSİ KİME AİT?

Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda saldırıya uğrayan ORINDA adlı LPG taşıyıcı geminin, BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi bünyesinde bulunduğu belirtiliyor.

ŞİRKETTEN ORINDA GEMİSİNE YÖNELİK SALDIRI AÇIKLAMASI

BMG Denizcilik ve Danışmanlık, MT Orinda isimli gemilerinin 17 Kasım'da saat 02.00 civarında Ukrayna'nın Izmail Limanı'nda bulunduğu esnada bir drone saldırısına maruz kaldığını duyurdu. Açıklamada, saldırı sonrası gemideki 16 kişilik mürettebatın acil durum protokollerine uygun şekilde gemiyi güvenle terk ettiği ve güvenli bir bölgeye nakledildiği ifade edildi. Tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Gemide çıkan yangına yerel yetkililer ve ilgili kurumlarla koordineli biçimde müdahale edildiği belirtilirken, şirketin önceliğinin mürettebatın güvenliği olduğu ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

BMG DENİZCİLİK'İN SAHİBİ KİMDİR?

Türk bayraklı ORINDA gemisinin sahibi olan BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusunun Barış Ziya Kaya olduğu biliniyor.

BARIŞ ZİYA KAYA KİMDİR?

Barış Ziya Kaya, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte) Bölümü'nden mezun oldu.

9 yıllık aktif denizcilik deneyiminin ardından Dünya Denizcilik'in Personel

Departmanı'nda görev almaya başladı.

Son dönemde ise kendi şirketi olan BMG Denizcilik ve Danışmanlık'ı kurarak

sektördeki girişimcilik yolculuğuna adım attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Faciada 'ihmal' şüphesi! İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek

İşte gözaltına alınan kilit isimle ilgili korkunç gerçek
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Rus güçleri, Ukrayna'da Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Türk gemisini vurdu! 16 personel vardı
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Cerny'nin Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çekilirken yaptığı hareket gündem oldu

Fenerli çocukla fotoğraf çekilirken yaptığı harekete tepki büyük
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde

O ülkenin eski başbakanı artık terör listesinde
Julian Alvarez için istenen para akıllara zarar

Bu adam için istenen bonservis bedeline inanamayacaksınız
İş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İş yerinde kahreden ölüm! Daha 23 yaşındaydı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.