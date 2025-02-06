Ordu okullar tatil mi SON DAKİKA? 7 Şubat Cuma Ordu okul yok mu (Ordu Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, Ordu okullar tatil mi SON DAKİKA?

METEOROLOJİ 17 İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını isterken, İstanbul Valiliği de megakentte yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağını söyledi.

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Meteoroloji'nin uyarı haritasında İstanbul başta olmak üzere Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

CUMARTESİ YAĞIŞ KUVVETLENECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada ise dün bazı ilçelerde su baskınlarına neden olan yağışların, 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi. AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

SICAKLIKLAR 22 - 25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 Ekim'e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Ordu HAVA DURUMU



7 ŞUBAT CUMA Ordu OKULLAR TATİL Mİ?

T.C.

ORDU VALİLİĞİ

BASIN DUYURUSU

Sayı : 02Tarih: 06.02.2025

İlimizin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle;

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizin tamamında,

Akkuş İlçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında,

Altınordu İlçemizin; Eyüplü İlkokulu/Ortaokulu, Bayadı İlkokulu/Ortaokulu, Saraycık İlkokulu/Ortaokulu, Kökenli İlkokulu/Ortaokulu, Öceli İlkokulu/Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu ve Karacaömer İlkokulu/Ortaokulunda ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencilerine,

Fatsa İlçemizin; Aslancami Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikceli İlkokulu/Ortaokulu, Demirci Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulunda ve bu mahallelerden taşıma ile gelen ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için,

Gülyalı İlçemizin; Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesine; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Alibey ve Sayaca mahallerinden taşımalı servis ile gelen öğrenciler için,

Perşembe İlçemizin; Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu ve Kırlı ilkokulu/ ortaokulunun tamamı, İmam Hatip Ortaokulu taşımanın tamamı, Ortaöğretim seviyesindeki taşıma ile gelen ve her kademedeki özel eğitim öğrencileri için,

Ünye İlçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/Tekkiraz İmam Hatip Ortaokulu, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda,

Fevzi Çakmak Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu, Ünye İmam Hatip Ortaokulu, Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesinin Ortaokulu kısmı ve Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesinin Ortaokul kısmında taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Ünye'deki Özel Eğitim Okullarına İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe Mahalleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Velibayraktar, İnkur, Dereköy, Yenikent, Tekkiraz, Fatih, Yeşilkent, Şenyurt, Keş, Gölcüğez, Yavi, Aydıntepe Mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları vb.); 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

6 ŞUBAT PERŞEBE HANGİ İLLERDEOKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ?

SİNOP

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

KAYSERİ

Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

SAKARYA

Sakarya'da etkisini artırarak sürdürmesi beklenen kar yağışı sebebi ile okullar 1 gün daha tatil edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

NEVŞEHİR

Nevşehir il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

KOCAELİ

Kocaeli'de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar yarın tatil edildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

BURSA

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim-öğretime, 1 belde ve 1 köyde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

DÜZCE

Düzce'de etkili olan kar nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.