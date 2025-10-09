Oppo, akıllı telefon pazarında iddialı hamlelerine bir yenisini ekledi: Oppo Reno 14 serisi. Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan bu yeni seri, hem tasarım hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'de resmi olarak satışa sunulan modellerin fiyatları ve detaylı teknik özellikleri, teknoloji meraklıları tarafından merak ediliyor. Peki, Oppo Reno 14 serisinin fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Oppo Reno 14 serisi Türkiye fiyatları ne kadar? Oppo Reno 14 serisinin özellikleri ve fiyat listesi haberimizde...

OPPO RENO 14 SERİSİNİN FİYATI NE KADAR?

Oppo Reno 14 serisi, farklı depolama ve RAM seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

OPPO Reno 14 F 12 GB + 256 GB: 26.999 TL

OPPO Reno 14 12 GB + 256 GB: 39.999 TL

OPPO Reno 14 Pro 12 GB + 512 GB: 49.999 TL

Bu fiyatlar, serinin sunduğu üst düzey performans ve kamera özelliklerini göz önüne aldığımızda oldukça rekabetçi görünüyor. Türkiye pazarında özellikle Pro model, yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

OPPO RENO 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

Oppo Reno 14, kullanıcı dostu tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. İşte Reno 14'ün öne çıkan teknik özellikleri:

Ekran: 6,59 inç OLED, 2760×1256 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8350 (4nm, 3,35 GHz)

RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (IMX882, f/1,8), 8 MP ultra geniş (112º, f/2,2), 50 MP 3,5X periskop zoom (OIS, f/2,8)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Pil: 6.000 mAh, 80W hızlı şarj desteği

Boyutlar ve Ağırlık: 157,90×74,73×7,32 mm, 187 g

İşletim Sistemi: ColorOS 15 (Android 15)

Reno 14, özellikle kamera ve ekran performansıyla dikkat çekiyor. 120 Hz OLED ekran, akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlarken, güçlü işlemcisi sayesinde çoklu görevlerde yüksek performans sunuyor.

OPPO RENO 14 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

Serinin üst segment modeli Reno 14 Pro, tasarımı ve donanımıyla kullanıcıya premium bir deneyim sunuyor:

Ekran: 6,83 inç OLED, 2800×1272 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8450 (4nm, 3,25 GHz)

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (OIS, f/1,8), 50 MP ultra geniş (116º, f/2,0), 50 MP 3,5X periskop zoom (OIS, f/2,8)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Pil: 6.200 mAh, 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj

Boyutlar ve Ağırlık: 163,35×76,98×7,48 mm, 201 g

İşletim Sistemi: ColorOS 15 (Android 15)

Reno 14 Pro, özellikle yüksek çözünürlüklü kamera ve kablosuz hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. Ayrıca geniş ekranı ve güçlü işlemcisi sayesinde oyun ve multimedya deneyimini zirveye taşıyor.

