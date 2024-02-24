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Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

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Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in, Osman Deliçay'ın ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen Kafes-46 Operasyonu'nda elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK" MESAJI

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili paylaşımında şu detayları paylaştı; "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize Suç Örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütlerinin; resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri, silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

ÇOK SAYIDA ÇELİK YELEK BULUNDU

Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tüfek ve 1 adet suikast kalem tabanca ile çok sayıda çelik yeleğe el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Muharrem Güreli:

Babammi getirdi bunları kendileri getirdi işleri bitti şimdi temizliyoruz ayağı yapıyorlar

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Metehan Eryilmaz:

Operasyonlara bakınca eski bakan acaba ne yapmış onca yıl diye düşünüyorum.

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2
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ALP ÜNAL:

Tatikatlarada operasyon bekliyoruz.

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6
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10 Kaplan:

Ulan kendimden şüphe duyar oldum. Temiz insan mı kalmadı. Bu ne örgütler böyle.

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