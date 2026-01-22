Opera'dan sokak kedileri için sürdürülebilir yaşam alanı: 'Kedi Mahallesi'

Teknolojiyi yalnızca dijital dünyada değil, gerçek hayatta da anlamlı bir etkiye dönüştürmeyi hedefleyen Opera, Global Cat Day kapsamında "Kedi Mahallesi" projesini hayata geçirdi. HAÇİKO ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, sokak kedilerinin barınma ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunarken, Opera Air kullanıcılarını da bu iyilik hareketinin aktif bir parçası haline getirdi. Opera Kıdemli Ürün Direktörü Mohamed Salah Mourad, projenin çıkış noktasını ve hedeflerini Haberler.com'a anlattı.

Teknoloji ve inovasyonu toplumsal faydayla buluşturmayı hedefledik

"Kedi Mahallesi" projesi, Opera'nın teknoloji ve inovasyon odağını toplumsal faydayla buluşturma vizyonunun somut bir yansıması olarak hayata geçirdik. İstanbul'un gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası olan sokak kedilerinin, özellikle kış aylarında barınma ihtiyacının ne kadar hayati olduğundan yola çıktık. Bu ihtiyaca kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sunabilmek için, hayvan hakları alanında uzun yıllardır sahada aktif çalışan ve güvenilirliğiyle öne çıkan HAÇİKO ile Global Cat Day için güçlerimizi birleştirdik.

Projenin çıkış noktası yalnızca kedi evleri üretmek değil, dijital farkındalık kavramını gerçek hayatta karşılığı olan bir iyilik hareketine dönüştürmekti. Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle, Sarıyer sokaklarında hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük Kedi Mahallesi olarak konumlanan bu proje, sokak kedilerinin güvenli, sıcak ve uzun vadeli olarak kullanabilecekleri bir yaşam alanı sunmak üzere tasarlandı.

Her 10 indirme, bir kedi evine dönüştü

"Kedi Mahallesi"nin en ayırt edici yönlerinden biri, kullanıcıları da sürecin aktif bir parçası haline getiren yapısı oldu. Opera Air'ı indiren her kullanıcı, dijital dünyada attığı bir adımla sokakta yaşayan bir canlının hayatına doğrudan dokunmuş oldu. Her 10 indirme, sahada bir kedi evine daha dönüşerek projeye katkı sağladı. Böylece teknoloji ile şefkati aynı potada eriten, ölçülebilir ve gerçek etkisi olan bir sosyal sorumluluk modeli oluşturduk. Opera olarak bu projeyle, dijital ürünlerin yalnızca ekran başında değil, gerçek dünyada da pozitif etki yaratabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyduk.

Projeyi 250 kedi eviyle tamamlayarak sokak kedileri için kalıcı ve güvenli yaşam alanları oluşturduk. Opera Air ana sayfası ve kedi evlerimizin üzerindeki QR kodlar aracılığıyla hayvanseverleri Haçiko bağış sayfasına yönlendirerek, projenin sürdürülebilirliğini destekleyen bir yapı kurguladık. Elde edilen ilgi ve katılım, projenin doğru bir ihtiyaca karşılık verdiğini ve güçlü bir sahiplenme yarattığını gösterdi.

Opera Air, dijital dünyada zihinsel iyi oluşu merkeze alan bir tarayıcı olarak konumlanıyor

Opera Air, kullanıcıların web'de gezinirken kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir tarayıcı. Günümüz kullanıcılarının yoğun bilgi akışı ve sürekli çevrimiçi olma hali içinde zihinsel olarak yorulduğunu gören Opera, bu ihtiyaca yanıt olarak tarayıcıya mindfulness özellikleri ekledi. Take a Break özelliği, nefes egzersizleri, boyun esnetmeleri, meditasyon ve tüm vücut taraması gibi kısa molalarla kullanıcıların durmasını, rahatlamasını ve yeniden odaklanmasını sağlarken; Boosts ise binaural beat tekniğine dayanan ses manzaralarıyla stresi azaltmayı, odaklanmayı artırmayı ve zihinsel toparlanmayı destekliyor. Bu yaklaşımın bir parçası olarak eklenen Opera'nın "mindful kedisi" Inara, farkındalık ve sakinlik temasını somutlaştıran bir maskot olarak konumlandı. Biz de Inara'nın Opera Air'e katılışını, kediler için hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesiyle kutlayarak, dijital farkındalık fikrini gerçek dünyada anlamlı bir etkiye dönüştürmeyi hedefledik.

Bu yaklaşım bizi doğal olarak kedilerin insanlar üzerindeki rahatlatıcı ve iyileştirici etkisine götürdü. Kedilerin mırlamasının stresi azalttığı ve dinginlik hissi yarattığı bilimsel olarak da biliniyor. Opera Air'in dijital sakinlik felsefesiyle kedilerin bu doğal etkisi arasında güçlü bir bağ kurduk.