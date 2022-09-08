Onur Tuna evleniyor mu? Onur Tuna sevgilisi kim?

Mahkum dizisinin Fırat'ı Onur Tuna, yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Onur Tuna evleniyor mu? sorusu merak konusu oldu. Peki, Onur Tuna evleniyor mu? Onur Tuna kiminle evleniyor? İşte detaylar...

Mahkum dizisindeki Fırat rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu Onur Tuna, aşk hayatıyla magazin gündemine damga vurdu. Onur Tuna evleniyor mu? merak konusu oldu. Peki, Onur Tuna evleniyor mu? Onur Tuna kiminle evleniyor? Detaylar haberimizde...

ONUR TUNA EVLENİYOR MU?

Oyuncu Onur Tuna başrolünde yer aldığı "Mahkum" dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler'e tatile gitmişti. Ünlü oyuncuya tatilde Yasemin Yazıcı'nın eşlik ettiği ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Özel hayatı hakkında çok fazla konuşmayan Onur Tuna, sevgilisi Yasemin Yazıcı ile çekilmiş pozunu Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, sevgilisinin doğum gününü "Güzel sevgilim. İyi ki… İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol..." sözleriyle kutladı. Onur Tuna'nın bu sözleri "İlişkileri evliliğe doğru ilerliyor" yorumunun yapılmasına neden oldu.

ONUR TUNA SEVGİLİSİ KİM?

Oyuncu Onur Tuna başrolünde yer aldığı "Mahkum" dizisi sezon arası verdikten sonra Filipinler'e tatile gitmişti. Ünlü oyuncuya tatilde Yasemin Yazıcı'nın eşlik ettiği ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

YASEMİN YAZICI KİMDİR?

8 Eylül 1997'de İstanbul'da doğan Yasemin Yazıcı, Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve vokal eğitimi de aldı. Okul yıllarında Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde, "Kral Oidipus", "Antigone", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Lysistrata", "Faust (vol. I)", "Hugo Sistemi" ve "Ayrılma" adlı oyunlarla sahneye çıktı.

2018 yılında London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra London Academy of Music and Dramatic Arts (LAMDA)'ta yine oyunculuk üzerine eğitim aldı. Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ise İstanbul Film Akademi'de Ezel Akay, Deniz Ölmez gibi alanının usta isimlerinin eğitim verdiği "Pratik Oyunculuk Atölyesi" sertifika programına katıldı. Yasemin Yazıcı "Son Yaz" dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle hayran kitlesini genişletti.