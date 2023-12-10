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Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi!

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Onur Şan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Onur Şan hakkında merak edilenler… Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi!

Onur Şan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Onur Şan merak konusu oldu. İşte Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi gibi konuların detayları…

ONUR ŞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1981

Kaç yaşında: 42 yaşında

Nereli : Sivas

24 Temmuz 1981 yılında Sivas'ta doğdu. Ortaokulunu Halide Edip Adıvar ortaokulunda okudu. İTÜ Konservatuvar Şan bölümünü tamamladı. Müzik yaşantısına, 8 yaşında bağlama çalmayı öğrenerek başlayan Onur Şan, Milliyet Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu, Liseler Arası THM Ses yarışmasında, gösterdiği üstün performansıyla birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge birincisi, ardından Türkiye ikincisi seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı. Bunun yanı sıra 1998 Yılında İtalya ve Fransa da düzenlenen folklor festivaline katılan genç sanatçı, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile temsil etti .

"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile Türkü severlerle ilk buluşmasını gerçekleştiren, ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar Olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" programını sundu. Ayrıca yine TRT ekranlarında yayınlanan, 28 bölümlük "Zeytin Dalı" adlı dizi de rol aldı. İkinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı dizideki rolüyle yaşadı. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde bir gaziyi canlandırdı.

Derlemeleriyle, TRT arşivine büyük hizmetler sağlayan babası Turan Şan, Amcası Ömer Şan ve Yengesi "Bilge Şan", TRT İstanbul Radyosu THM sanatçılarıdır. 2 sene boyunca Seda Sayan'la evli kalmıştır.

ONUR ŞAN URFALI MI?

Akasya Durağı dizisindeki Urfalı Taksici rolüyle bilinen Onur Şan sanılanın aksine Şanlıurfalı değil Sivaslı'dır. Şan, 42 yaşındadır.

Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi!

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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