Ontex Türkiye'den çekiliyor mu? Ontex Türkiye'den neden çekiliyor?

Türkiye'de 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Belçika merkezli kişisel bakım markası Ontex, ülke pazarından çekilme kararı aldı. Şirketin bu önemli kararı ve Türkiye operasyonlarının devri sektörde gündem yaratırken, Ontex'in neden böyle bir adım attığı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ONTEX TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Belçika merkezli kişisel bakım şirketi Ontex, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine son verme kararı aldı. 2000 yılında Türkiye pazarına giren ve yaklaşık 25 yıl boyunca faaliyet gösteren Ontex, artık Türkiye operasyonlarını sürdürmeyecek. Bu karar doğrultusunda şirketin Türkiye'deki varlıkları, Dilek Gıda Üretim ve Pazarlama Ticaret A.Ş. tarafından devralınacak.

Rekabet Kurumu da bu devralma işlemine koşullu olarak onay verdi. Böylece Ontex'in Türkiye'deki operasyonları Dilek Grubu çatısı altına geçmiş oldu.

ONTEX TÜRKİYE'DEN NEDEN ÇEKİLİYOR?

Ontex'in Türkiye pazarından çekilme kararının arkasında, şirketin uzun yıllar süren faaliyetleri sonrası operasyonel ve stratejik değerlendirmeleri yer alıyor. Özellikle Türkiye pazarındaki rekabet koşulları ve şirketin global stratejileri doğrultusunda böyle bir karar alınmış görünüyor.

Ayrıca, varlıkların yerel bir firmaya devriyle, hem şirketin Türkiye'deki faaliyetlerinin sürdürülebilirliği sağlanacak hem de yeni yönetimle pazarın dinamiklerine daha hızlı uyum sağlanması hedefleniyor. Bu süreç, Şubat ayından itibaren konuşulmaya başlanmıştı ve Rekabet Kurumu onayıyla resmiyet kazandı.

ONTEX HANGİ MARKALARIN ÜRETİCİSİ?

Ontex, Türkiye'de faaliyet gösterdiği dönemde özellikle kişisel bakım ürünleri alanında tanınan markaların üreticisi olarak biliniyordu. Şirket, Canbebe (bebek bezi), Canped (yetişkin bezi) ve Canlady (kadın hijyen ürünleri) markalarını bünyesinde bulunduruyordu. 2000 yılında bu markaların üreticisi olan Astel'i satın alarak Türkiye pazarına girmişti.

Ontex, dünya genelinde de kişisel bakım ürünleri sektöründe geniş bir ürün yelpazesine sahip, Avrupa, Kuzey Afrika, Çin, Avustralya, Ortadoğu ve Amerika'da üretim tesisleri bulunan büyük bir markadır.