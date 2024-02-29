ÖMER son bölümde ne oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Diziyi tam gününde ve tam saatinde canlı izlemek isteyenler internette, Ömer ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Ömer dizisinin yeni bölümleri hangi gün? Pazartesi günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Ömer dizisi yeni bölümleri hangi günler ekrana geliyor? Ömer yeni bölümleri ne zaman? İşte detaylar...

ÖMER DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

İzzet'in gerçek yüzünü öğrenen Tahir, kızlarını kurtarmak istese de başarılı olamaz. Abisini ve yeğenlerini amcasının elinden kurtarmak isteyen Ömer, canını tehlikeye atma pahasına harekete geçer. Nurettin'in yeni hamlesi ise İzzet için sonun yaklaştığının habercisidir.

İstedikleri gibi bir ilişki kuramadıklarını söyleyen Gamze ayrılık konuşması yaparken, yaşananlardan çok yorulan Ömer'in kabullenici tavrı Gamze'yi daha da yaralar. Özgür'e dair heyecan içinde olan Nisa, anlam vermekte zorlanacağı bir durumla karşı karşıya kalır.

Gamze ve Ömer arasında esen soğuk rüzgarların şiddeti daha da artarken, birbirlerine olan sevgilerine rağmen aralarındaki köprüler git gide zayıflar. Yakınlarına, ailesine ve çocuklarına yaşattığı sıkıntılardan çok pişman olan Tahir, kendini affettirmek için büyük bir adım atar. Fakat tam her şey yoluna giriyor derken, Tahir'in geçmişteki hataları yüzünden yaşanan bir gelişme tüm aileyi derinden sarsacaktır.

ÖMER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



