Ömer Günel kimdir? Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Ömer Günel biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Ömer Günel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ömer Günel kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Ömer Günel kimdir? Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Ömer Günel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖMER GÜNEL KİMDİR?

Antalya'nın Elmalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ömer GÜNEL, 1971 yılında Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antalya'da tamamladı. 1991 yılında geldiği Kuşadası'nda üniversite eğitimini sürdürmek amacıyla birçok iş dalında çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans, Ekonomi Hukuku dalında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi aldı. 1997 yılında Günel Avukatlık Ortaklığı'nı kurarak, yaklaşık 20 yıl avukatlık yaptı.

Ömer Günel 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi A. Adaylığı, 2008-2009 yılları arasında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2009 Yerel seçimlerinde CHP Kuşadası Belediye Meclis üyeliği listesinden 1. sıra kontenjan adayı olarak Kuşadası Belediye Meclisi'ne seçildi.

6 Nisan 2013 yılında binlerce hemşehrisinin katılımı ile açıkladığı Kuşadası Belediye Başkan A. Adaylığı çalışmalarını tüm Türkiye'ye örnek gösterilecek bir şekilde yaptı. Bu süreçte çalmadık kapı sıkmadık el bırakmadı. Kuşadası'nda 68.000 seçmene mektup gönderdi. 600'den fazla gönüllü ile sürdürdüğü çalışmalarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuşadası Belediyesi'nde yerel seçimleri kazanması için aktif bir şekilde devam ettirdi. 24 Haziran genel seçimlerinde gönüllü arkadaşlarıyla etkin bir çalışma gerçekleştirdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, yaklaşık %58 oy alarak Kuşadası Belediye Başkanı seçildi.

Belediye Başkanlığı görevi süresince Cumhuriyet Halk Partisinin belediyecilik anlayışını tüm Kuşadası halkına gösterdi, çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Kentte ses getirecek köklü değişiklikler gerçekleştirdi.

Kent meydanı olmayan Kuşadası'na kent meydanı kazandırmak için kolları sıvadı, mevcut belediye binasını taşıyarak kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kent meydanı projesini başlattı. Turizm kenti Kuşadası'nda turistler için en önemli yürüyüş arteri olan turistik çarşıların tamamında alt ve üstyapı yenileme çalışmalarını tamamlayarak hem birikmiş olan problemleri çözdü hem kente estetik bir görünüş kazandırdı. Sosyal belediyecilik alanında bir çok yeniliği kente kazandırdı. Taziye evi olmayan Kuşadası'nda taziye evi açarak büyük bir ihtiyacı giderdi. 2-5 yaş aralığındaki tüm çocuklara ücretsiz olarak aylık 8 litre süt, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara ise beslenme çantalarının ücretsiz olarak dağıtımını başlattı. Kuşadası'nda eğitim gören üniversiteli öğrenciler ise akşam yemeklerini ücretsiz olarak yiyebilmektedir. Anne-Bana-Çocuk merkezi açarak tüm ailelerin sağlık, çocuk gelişimi ve daha bir çok konuda ücretsiz eğitim alma olanağına kavuşmasını sağladı. Kurduğu fiziki ve dijital kütüphane ile çocukların kitaplara ve çalışma alanlarına kolaylıkla ulaşmasını sağladı.

Facebook ve Habitat Derneği işbirliği ile Kuşadası İstasyon adıyla hayata geçen ve dijital girişimcilik alanında eğitim faaliyetleri gösteren bir merkez açarak Kuşadalı gençlerin ileri teknoloji ve girişimcilik alanında ücretsiz eğitimler almasını sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile tam bir iş birliği içerisinde çalışan Ömer Günel bir çok projeyi BŞB ile ortaklaşa hayata geçirdi. Adacamping kamp ve karavan alanı, tüm doğasever vatandaşlarımızın uğrak noktası haline geldi. Kampinova adıyla faaliyete geçen ve tüm dünyadaki dijital göçebelerin çalışarak tatil yapabileceği, eğitimler alabileceği inovasyon merkezi tamamlandı ve 2024 sezonunda misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Büyüşehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak açılan Otizm Merkezi hem Kuşadası'nda hem çevre ilçelere hizmet vermeye başladı.

Göreve geldiği günden beri 4,5 yıllık süreçte Kuşadası'na 1,5 milyon metrekare yol kazandıran Ömer Günel, ihtiyaç duyulan noktalarda BŞB, AYDEM, Enerya ve Telekom gibi kurumlarla koordineli ve eşzamanlı çalışarak altyapı eksiklerinin tamamlanmasını, böylece yapılan yolların uzun yıllar bozulmadan kullanılmasını sağladı.

Kuşadası'nda yeşil alanların artırılması için yoğun bir çaba gösteren Ömer Günel bir çok temalı park ve mesire alanları dahil olmak üzere, 350 Bin metrekare yeni yeşil alan yaratarak Kuşadası halkının kullanımına sundu.

Kuşadası Belediyesi'nin iştiraki olan ARYA Turistik Tesisleri A.Ş.'ye 6 yeni tesis kazandırdı. Kuşadası plajlarının tamamını ARYA A.Ş. tarafından kiralayarak halkın kullanımına sundu. Belediye iştiraki olan ARYA A.Ş. zarar eden bir şirketten kar elde eden bir şirkete dönüştü.

Bir turizm kenti olan Kuşadası'nın misafirlerinin güzel anılarla geriye dönmelerini sağlamak için çalıştı. Bunun için Sokak Festivali, Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası Gençlik Festivali gibi tüm Türkiye'nin takip ettiği festivalleri destekledi. Neopolis Heykel Sempozyumuna ev sahipliği yaparak her yıl Kuşadası'na yeni heykeller kazandırdı. Ada Modern Sanat Galerisi'nin açılmasını sağlayarak dünyaca ünlü, ressam, heykeltraş ve illüstratörlerin sergilerini Kuşadalılarla buluşturdu. Yaz boyunca Balıkçılar Meydanı Konserleri, Güvercinada Dinletileri, Maffy Caz Günleri etkinlikleriyle tüm Kuşadası'nın müzik ve sanat dolu bir kent olmasını sağladı.

Hayvansever bir belediyecilik anlayışını Kuşadası'na yerleştiren Ömer Günel göreve gelir gelmez faytonların hizmetlerine son verdi. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin, yapılan yenileme çalışmaları sonucunda peyzajıyla, altyapısıyla, padogların kondisyonuyla, müzik yayınıyla tam bir temalı park havasına bürünmesini sağladı. Okulların öğrencilerini, ailelerin çocuklarını götürerek vakit geçirebileceği bir alan oluşturdu. Kurduğu mama üretim tesisinde üretilen mamalar, gönüllü hayvanseverler aracılığıyla sokakta yaşayan hayvanlara ulaştırılıyor. Hayvanlara özel hizmet veren 2 adet Haybulans acil servis aracını hizmete soktu. Hayvansever hemşehrilerimizin acısını paylaşmak için Can Dostlar Defin Merkezini hizmete açtı.

2023 genel seçim sürecinde sadece Kuşadası'nda değil, Batman'da da çalışmak üzere gönüllü olarak görev almış, Batman'lı gençleri örgütleyerek, tüm ekibiyle birlikte kapı kapı tüm Batman'ı gezmiş, CHP için oy istemiştir. Bunun sonucunda bölgedeki oy oranlarında gözle görülür bir artış meydana gelmiştir.

2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'den Kuşadası Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ömer Günel, Kuşadası'nda aynı partiden üst üste 2'nci kez aday gösterilen ilk belediye başkanı olmuştur.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde Encümen Üyeliği, Enerji Kentler Birliğinde Meclis Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Doğal Şehirler Birliği'nin kurucu üyesi olmuştur. Aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği üyesidir. Ada Spor Kulübü Derneği, Kuşadası Genç İşadamları Derneği, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği , Kuşadası Motosiklet ve Motor Sporları Derneği gibi Kuşadası'nda birçok derneğin kuruluşunda ve yönetiminde aktif görevler aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Günel siyasetin kadınlar ve gençlerle yüksek hedeflere ulaşacağına inanmakta ve bu amaçla yaptığı tüm çalışmalarında en büyük desteği eşi öğretmen Duygugül Günel ve oğulları Ada Hasan ve Rüzgar Ali'den almaktadır.