Ömer dizisi nerede çekildi? Ömer dizisinin konusu nedir? Ömer dizisinin oyuncuları kimler?

STAR TV'nin yeni dizisi Ömer'in dün ilk kez izleyicisiyle buluştu. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği dizinin yayınladığı ilk bölüm izleyicilerde büyük beğeni topladı. Dizinin ardından izleyiciler Ömer dizisi nerede çekildi? Ömer dizisinin konusun nedir? Ömer dizisinin oyuncuları kimlerdir? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Ömer dizisi hakkında merak edilenler...

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisinin konusu nedir? Ömer dizisi nerede çekiliyor? Ömer dizisinin oyuncuları kimler? Ömer dizisi ne zaman, saat kaçta? Ömer dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

ÖMER DİZİSİNİNKONUSU NEDİR?

Dizi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer'in tüm engellere rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Star TV ekranlarında ilk kezdün seyirciyle buluşan Ömer dizisi yayınladığı ilk bölümüyle büyük beğeni topladı dizide ezan sahnesi damgasını vurdu. Seyirciler Ömer dizisinin nerede çekildiğini diziden sonra araştırmaya başladı. Edindiğimiz bilgiye göre Ömer dizisi Üsküdar'da çekiliyor. Dizide yer alan cami Üsküdar'da bulunan Büyük Selimiye Cami'si ayrıca yine Üsküdar'da bulunan Valide Atik Cami'sinde de çekim yapılıyor.

ÖMER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Ömer dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?