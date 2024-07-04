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Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri!

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Olcay Kılavuz hakkında merak edilenler bu yazıda yer alıyor. Kılavuz'un yaşını, doğum yeri ve kariyerine dair bilgiler detaylı bir şekilde inceleniyor. Kılavuz'un hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Olcay Kılavuz'un kim olduğu merak ediliyor. Olcay Kılavuz Türk siyasetçidir. 2012 ve 2018 yılları arasında Ülkü Ocakları genel başkanlığı yapmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Mersin milletvekili seçilmiştir. Peki, Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri!

OLAY KILAVUZ KİMDİR?

18 Ekim 1985 Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğmuştur.

İlk ve orta öğretimini Niğde'de tamamladı. Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi'nden mezuniyetinin ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden mezun oldu. Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde de 2015 yılında mezun olmuştur ve Spor Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

Ülkü Ocakları teşkilatları içerisinde aktif vazifelerinden sonra 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Olcay Kılavuz, 2010 yılında Üniversitelerden ve Orta öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atanan Olcay Kılavuz, 10 Mayıs 2012'den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkan vekilliğini yürütmeye başladı. 9 Aralık 2012 itibariyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı'na atandı. Halen Genel Başkanlık vazifesini devam ettirmektedir.

Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Olcay Kılavuz aktif görevine devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sn. Dr. Devlet Bahçeli tarafından 24 Haziran 2018 seçimleri için Mersin'den 1. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.

Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri!

Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri!

Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve kariyeri!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Olcay Kılavuz Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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