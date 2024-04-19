Okulu kim buldu? Okulu kim çıkardı? Okulu kim icat etti? Okula gitmek kimin fikriydi?

Okulu kim buldu merak ediliyor. Okul fikrinin mucidi ve okulu icat eden kişiler olarak tarihte karşımıza 1796'da Franklin Massachusetts'te doğan Horace Mann ve bir diğer isim ise Harry P. School olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle öğrenciler tarafından sık sık sorulan Okulu kim buldu? Okulu kim icat etti? Okulu kim çıkardı? ve detaylar haberimizde...

OKULU KİM BULDU?

Okulun mucidi olarak gelen isim, 1796'da Franklin Massachusetts'te doğan Horace Mann'dır. Latince ve Yunanca konusunda üniversite profesörüydü, aynı zamanda bir kolej başkanıydı. Bununla birlikte, bu adamdan önceki birçok okul yöntemine ve öğretim yöntemine rağmen, 1837'de normal okul sisteminin katkısı ve icadı için övgü ona aittir.

Okulun mucidi olarak gelen bir diğer isim ise Harry P. School'dur. 1369 civarında, kabul edilemez bir şekilde davranan ve çocukları bir binaya kilitleyen mahalle çocuklarını toplamaya başladı. Bu kavram kaba olabilir, ancak cezalandırılan çocukların velileri bu fikri beğendi. Bu nedenle, muhtemelen okulun mucidi olmadığı söylenebilir, ancak sınıfında olduğu gibi çocuklar cezalandırılır, bu nedenle çocukları yanlış davranışlarını düzeltmek için bir araya getirme fikri için bir miktar övgüyü hak eder.

Okulu bulan Horace Mann

OKULU KİM İCAT ETTİ?

Okulu icat eden bir isim söylemek zor, çünkü birçok kişinin kendi yolunda pek çok katkısı var. Hepsi, dünyanın her yerindeki tüm okullarda kullanılan eğitim sisteminin oluşturulmasına yardımcı oldu.

HORACE MANN KİMDİR?

Horace Mann (4 Mayıs 1796 - 2 Ağustos 1859), bir Amerikan eğitim reformcusu ve halk eğitimini teşvik etme konusundaki kararlılığıyla tanınan Whig politikacısıydı . 1848'de Massachusetts Eyalet Eğitim Kurulu Sekreteri olarak kamu hizmetinden sonra , Mann Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ne (1848-1853) seçildi . Eylül 1852'den ölümüne kadar Antakya Koleji Başkanı olarak görev yaptı .

Tarihçi Ellwood P. Cubberley , Mann'ın entelektüel ilerlemeciliği hakkında şunları söyledi:

Hiç kimse, eğitimin evrensel, mezhepsel olmayan, özgür olması ve amaçlarının sadece öğrenme veya eğitimden ziyade sosyal verimlilik, yurttaşlık erdemi ve karakter olması gerektiği anlayışını Amerikan halkının kafasına yerleştirmekten daha fazlasını yapmadı. mezhep amaçlarının ilerlemesi.

Asi Amerikalı çocukları disiplinli, sağduyulu cumhuriyetçi vatandaşlara dönüştürmenin en iyi yolunun evrensel halk eğitimi olduğunu savunan Mann , devlet okulları inşa etmek için özellikle Whig Partisi'ndeki modernleştiricilerden geniş bir onay aldı . ABD eyaletlerinin çoğu , Mann'ın Massachusetts'te kurduğu sistemin bir versiyonunu, özellikle de normal okulların profesyonel öğretmenler yetiştirme programını benimsedi.Eğitim tarihçileri, Henry Barnard ve Catherine Beecher ile birlikte Horace Mann'ı Ortak Okul Hareketi'nin başlıca savunucularından biri olarak sayarlar.

Eğitim

Horace Mann, 4 Mayıs 1796'da Franklin, Massachusetts'te doğdu.Babası çok parası olmayan bir çiftçiydi. On yaşından yirmi yaşına kadar, herhangi bir yılda altı haftadan fazla eğitim görmedi, ancak Amerika'daki ilk halk kütüphanesi olan Franklin Halk Kütüphanesi'nden yararlandı . Yirmi yaşında Brown Üniversitesi'ne kaydoldu ve üç yılda birincilikle (1819) mezun oldu. Konuşmasının teması "İnsan Irkının İlerici Karakteri" idi.O dan Yunan ve Latin öğrenilen Samuel Barrett,kim sonradan bir ünlendi Üniteryanbakan.Daha sonra kısa bir süre Wrentham, Massachusetts'te hukuk okudu ve Brown'da Latince ve Yunanca (1820-1822) ve kütüphaneci (1821-1823) öğretmenliği yaptı. 1822'de ayrıca Litchfield Hukuk Okulu'nda okudu ve 1823'te Massachusetts , Dedham'daki baroya kabul edildi .

Massachusetts yasama organı

Mann, 1827'de Massachusetts yasama meclisine seçildi ve bu rolde eğitim, kamu hayır kurumları ve alkollü içeceklerin ve piyangoların bastırılması yasalarının çıkarları için aktifti . Worcester'da bir akıl hastanesi kurdu ve 1833'te mütevelli heyeti başkanıydı. Mann, Boston'a taşınana kadar Dedham'dan bir temsilci olarak yasama meclisine iade edilmeye devam etti. Yasama meclisindeyken, eyalet tüzüklerinin gözden geçirilmesi komitesinin bir üyesi ve zamanın bir parçasıydı ve önerisi üzerine çok sayıda faydalı hüküm yasaya dahil edildi. Bunların kanunlaşmasından sonra eserin editörlerinden birine tayin edilmiş ve marjinal notlarını ve yargı kararlarına yapılan atıfları hazırlamıştır. 1835'te Boston'dan Massachusetts Eyalet Senatosu'na seçildi ve 1836-1837'de başkanıydı. Senato üyesi olarak zamanını çoğunluk lideri olarak geçirdi ve altyapıya odaklanarak demiryolları ve kanalların inşasını finanse etti.

Kişisel yaşam

1830'da Mann, Brown Üniversitesi rektörünün kızı Charlotte Messer ile evlendi. İki yıl sonra 1 Ağustos 1832'de öldü ve ölümüne eşlik eden yoğun keder ve şoktan asla tam olarak kurtulamadı.

1843'te Mary Tyler Peabody ile evlendi . Daha sonra çift, Avrupa'ya çifte balayında Samuel Gridley Howe ve Julia Ward Howe'a eşlik etti . Daha sonra West Newton , Massachusetts'te Chestnut and Highland Streets'in köşesinde bir ev satın aldılar. Horace ve Mary'nin üç oğlu vardı: Horace Mann Jr. , George Combe Mann ve Benjamin Pickman Mann.

Mann, Samuel Man'ın büyük torunuydu.

Eğitim reformu

1837'de yeni oluşturulan Massachusetts Eğitim Kurulu'nun sekreteri olarak atanana kadar, onu Amerikan eğitimcilerinin en önde gelen sırasına yerleştirecek çalışmaya başladı. Göreve başladığında, diğer tüm profesyonel veya ticari ilişkilerden ve siyasetten çekildi.

Bu pozisyondaydı ve olağanüstü bir yoğunlukla çalıştı, öğretmenler toplantıları düzenledi, çok sayıda konferans ve konuşma yaptı, kapsamlı yazışmalar yaptı ve sayısız reform başlattı. Mann, modernleştirici arkadaşlarını, özellikle Whig Partisi'ndekileri , eyaletlerinde vergi destekli ilköğretim halk eğitimini yasalaştırmaya ve öğretim gücünü kadınlaştırmaya ikna etti . Kuzey eyaletlerinin çoğu, onun Massachusetts'te kurduğu sistemin bir versiyonunu, özellikle de profesyonel öğretmenler yetiştirmek için " normal okullar " programını benimsedi.

Mann eyaletteki her okula gitti, böylece her okul alanını fiziksel olarak inceleyebilirdi. Lexington'da (kısa bir süre sonra Framingham'a taşındı), Barre'de (kısa bir süre sonra Westfield'a taşındı) ve Bridgewater'da Massachusetts normal okul sistemini planladı ve başlattı ve geniş bir tirajı olan bir dizi yıllık rapor hazırlamaya başladı. ve "ortak bir okul eğitiminin hem bireye hem de devlete pratik faydalarının en iyileri olmasa da, en iyi açıklamaları arasında" olarak kabul edildi. Fiziksel cezanın kullanılmamasını savunmasıylaokul disiplininde, bazı Boston öğretmenleriyle görüşlerinin benimsenmesiyle sonuçlanan bir tartışmaya karıştı.

1838'de The Common School Journal'ı kurdu ve editörlüğünü yaptı . Bu dergide Mann, devlet okulunu ve sorunlarını hedef aldı. Altı ana ilkesi şunlardı:

halk artık cahil kalmamalı;

böyle bir eğitimin ilgili bir halk tarafından ödenmesi, denetlenmesi ve sürdürülmesi;

bu eğitimin en iyi şekilde farklı geçmişlerden gelen çocukları kucaklayan okullarda verileceğini;

bu eğitimin mezhep dışı olması gerektiğini ;

bu eğitimin özgür bir toplumun ilkeleri kullanılarak öğretilmesi gerektiğini; ve

eğitimin iyi yetişmiş, profesyonel öğretmenler tarafından verilmesi gerektiğini.

Kurulun himayesinde, ancak masrafları kendisine ait olmak üzere, 1843'te, özellikle Prusya'daki okulları ziyaret etmek için Avrupa'ya gitti ve dönüşünden sonra yayınlanan yedinci yıllık raporu, gezisinin sonuçlarını somutlaştırdı. Bu raporun birçok baskısı, yalnızca Massachusetts'te değil, diğer eyaletlerde, bazı durumlarda özel kişiler ve diğerlerinde yasama organları tarafından basılmıştır; İngiltere'de birkaç baskı yapıldı.

Mann, tüm sınıflardan tüm çocukları bir araya getirerek ortak bir öğrenme deneyimine sahip olabileceklerini umuyordu. Bu aynı zamanda daha az şanslı olanın sosyal ölçekte ilerlemesine izin verecek ve eğitim "erkeklerin koşullarını eşitleyecektir". Ayrıca, erken işçi hareketi tarafından toplumsal ilerlemeye giden bir yol ve ortak okullara sahip olma hedefi olarak görülüyordu. Mann ayrıca okul sahibi olmanın evde uygun disipline sahip olmayan öğrencilere yardımcı olacağını da öne sürdü. Bir kişinin karakterini oluşturmak, okumak, yazmak ve aritmetik kadar önemliydi. Otoriteye itaat, katılımda çabukluk ve zilin çalmasına göre zamanı düzenleme gibi değerlerin aşılanması, öğrencilerin gelecekteki istihdama hazırlanmalarına yardımcı oldu.

Mann, ahlaki eğitimi öğretmenlere ve bürokratlara bırakmak istemeyen ebeveynlerin bir miktar direnişiyle karşılaştı. Normal okullar çoğunlukla kadınları eğiterek onlara öğretmen olarak yeni kariyer fırsatları verdi.Mann, kadınların annelik durumlarına bakılmaksızın öğretmenlik için daha uygun olduğuna inanıyordu ve konumunu mesleğin feminizasyonu için zorlamak için kullandı.

Mann'ın çalışmasının pratik sonucu, Massachusetts'in ortak okul sisteminde kullanılan yaklaşımda bir devrimdi ve bu da diğer eyaletlerin yönünü etkiledi. Mann, çalışmalarını yürütürken, yenilikçi pedagojik fikirlerini şiddetle onaylamayan bazı Boston okul müdürlerininve okullardan tüm mezhepsel eğitimin dışlanmasına karşı çıkan çeşitli dini mezheplerin sert muhalefetiyle karşılaştı .

ANTİK ROMA OKULU

Öğrencileri merkezi bir yerde öğrenme kavramı, klasik antik çağda bile var olmuştur. Eski Hindistan, eski Roma, Eski Çin ve Antik Yunanistan'dan beri resmi okulların varlığı vardı. O zamanlar öğrenci bir öğrenme alanında toplanırdı ve o zamanlar bu öğrenme alanları akademisyenler olarak biliniyordu. MS 425 yılında, ilköğretim sistemi Bizans İmparatorluğu tarafından kurulmuştu. Bu okullar bugünün okullarından çok farklıydı. Bu okullar öncelikle askeri personel içindi. Bu derslerde Yunan filozofları, askeri personeli çeşitli konularla kabul ettiler ve ayrıca matematik, dil, tarih ve hatta felsefe gibi konularda bilgi paylaştılar. Ve bu Bizans eğitim sistemi, MS 1453'te imparatorluğun çöküşüne kadar devam etti.

OKUL NEDEN ÖNEMLİDİR?

Okullar, dünyanın her yerinde bir bireyin büyümesinin ve genel gelişiminin önemli bir parçası olmuştur. Dünyanın kentsel bölgelerinde yaşayan hemen hemen herkes okul yöntemlerine maruz kalmıştır. Çocukluklarının çoğunu okul ortamında geçirmişlerdir. Ne kadar güvenli olsa da, okullar bir kişi olarak büyümenize yardımcı olmak ve sizi yaşamınızda yeterli bilgi ve becerilerle desteklemek için oradadır. Sadece akademisyenlere değil, aynı zamanda çeşitli sosyal durumlara da çok fazla maruz kaldığınız hayatınızın çok önemli bir parçasıdır.

Bu durumlar, sosyal, duygusal, bilişsel gelişimsel kilometre taşlarınıza ulaşmamıza yardımcı olmak için uyarıcı görevi görür. Bunlar genel refahımız için önemlidir.

Bugün, ister kentsel ister kırsal alanda olsun, her çocuğun okula gitmesini mümkün kılmak için gece gündüz çalışan çeşitli kuruluşlar vardır.