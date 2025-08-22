Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2025 Okullar hangi tarihte açılacak?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı ve yeni dönem ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci 2025 yaz tatilinin son günlerini yaşarken, eğitim maratonunun başlamasına yalnızca sayılı günler kaldı. Bu süreçte hem öğrenciler hem de veliler hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Resmi açıklamalara göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yani bugünden itibaren okulların açılmasına 17 gün kaldı. Eğitim sürecine hazır olmak isteyenler için bu bilgi oldukça önemli oluyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül 2025'te kapılarını açacak.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenler için mesleki çalışmalar 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Özellikle okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için ise 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Böylece minikler, eğitim hayatlarına daha sağlıklı bir başlangıç yapabilecek.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.