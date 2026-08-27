30 Bin Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı Başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılının 14 Eylül 2026'da başlayacak olmasıyla birlikte MEB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda okulların güvenlik ve bakım ihtiyaçları için istihdam adımı atıldı. Toplum Yararına Program kapsamında 81 ilde 30 bin güvenlik ve temizlik personeli alımı için başvuru süreci 27 Ağustos 2026'da başladı.

Okullarda görev almak isteyenler başvurularını fiziki adreslere gitmeden dijital kanallardan yapabilecek. e-Devlet veya İŞKUR e-Şube üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak ikamet edilen il için açılan TYP ilanlarına başvurulabilecek. Başvuru tarihleri, özel koşullar ve ilan detayları illere göre değiştiği için güncel ilanların incelenmesi gerekiyor.

30 bin kişilik kontenjan illerin nüfus yoğunluğu ve okul ihtiyaçlarına göre dağıtıldı. Öne çıkan iller: İstanbul 3.013, Ankara 1.628, İzmir 1.242, Şanlıurfa 805, Gaziantep 775, Bursa 736. Diğer 75 ilin kontenjan ve başvuru tarihleri İŞKUR e-Şube'de açıklandı.

Güvenlik personelinin yanı sıra okulların hijyen standartları için temizlik görevlisi alımları da eş zamanlı yürütülüyor. Temizlik personelinde TYP ile birlikte İşgücü Uyum Programı uygulanacak. Başvuru şartları ve çalışma detayları İŞKUR duyuru ekranından takip edilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi