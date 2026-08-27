Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, yetkililer ve kulüp temsilcileri katıldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1. TUR HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına, kurada küçük numaraları çeken takımlar ev sahipliği yapacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım tur, atlayarak Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.

Kupada 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle: