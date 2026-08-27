Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

  • Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi TFF Riva Tesisleri'nde yapıldı.
  • 1. eleme turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.
  • 1. eleme turu maçları 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak, kazanan 20 takım 2. eleme turuna yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, yetkililer ve kulüp temsilcileri katıldı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1. TUR HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına, kurada küçük numaraları çeken takımlar ev sahipliği yapacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım tur, atlayarak Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.

Kupada 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

  • Galataspor-Yalova FK 77
  • İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor
  • Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor
  • Altay-Söke 1970
  • Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları
  • Karaman FK-Kepezspor
  • Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor
  • Osmanelispor-Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetler
  • Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir
  • 1923 Afyonkarahisarspor-Ürgüpspor
  • Amasyaspor FK-Çankırıgücüspor
  • Sinopspor-Arıt Kayadibispor
  • Tokat Belediyespor-Keşapspor
  • Orduspor 1967-Torul Belediyespor
  • Adanaspor-Yeni Malatyaspor
  • Kilis Birlikgücüspor-Kahta 02
  • Dersimspor-Gelecek Siirt 56
  • Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor
  • Gölespor-Kars 36
  • Bayburtspor-Borçkaspor

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri gözaltında! Suçlamalar vahim
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMental Power:

Malatya Yeşilyurtspor nerede hocam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

Ağabey-kardeş yan yana uğurlandı: Ortaya çıkan detay kahretti
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler