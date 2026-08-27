Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
- Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi TFF Riva Tesisleri'nde yapıldı.
- 1. eleme turunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.
- 1. eleme turu maçları 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak, kazanan 20 takım 2. eleme turuna yükselecek.
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, yetkililer ve kulüp temsilcileri katıldı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 1. TUR HEYECANI
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda, Profesyonelliğe Geçiş Ligi ve Nesine 3. Lig'den 20'şer takım olmak üzere toplam 40 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre bölgesel olarak oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu müsabakalarına, kurada küçük numaraları çeken takımlar ev sahipliği yapacak. Müsabakalarını kazanan 20 takım tur, atlayarak Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yükselecek.
Kupada 15, 16 ve 17 Eylül'de oynanacak 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
- Galataspor-Yalova FK 77
- İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor
- Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor
- Altay-Söke 1970
- Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları
- Karaman FK-Kepezspor
- Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor
- Osmanelispor-Eskişehir Anadolu Sportif Faaliyetler
- Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir
- 1923 Afyonkarahisarspor-Ürgüpspor
- Amasyaspor FK-Çankırıgücüspor
- Sinopspor-Arıt Kayadibispor
- Tokat Belediyespor-Keşapspor
- Orduspor 1967-Torul Belediyespor
- Adanaspor-Yeni Malatyaspor
- Kilis Birlikgücüspor-Kahta 02
- Dersimspor-Gelecek Siirt 56
- Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor
- Gölespor-Kars 36
- Bayburtspor-Borçkaspor