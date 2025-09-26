Okullar ne zaman kapanıyor? Resmi tatiller ne zaman? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandıkça öğrenciler ve veliler tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte, ara tatiller, sınav tarihleri ve yaz tatilinin başlangıcı gibi konular da merakla takip ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair tüm detaylar haberimizde sizi bekliyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yaklaşık dokuz ay süren yoğun eğitim dönemi tamamlanırken, öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Öğretmenler ise yeni eğitim yılına hazırlık için dinlenme fırsatı yakalayacak. Yıl sonuna kadar sınavlar, projeler ve diğer akademik çalışmalar tamamlanarak gerekli değerlendirmeler yapılacak.

2026 RESMİ TATİLLER NE ZAMAN?

1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bayramı 15 Temmuz 2026 (Çarşamba): Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 (Pazar): Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

29 Ekim 2026 (Perşembe): Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı:

Arefe: 19 Mart 2026 (Perşembe)

1. Gün: 20 Mart 2026 (Cuma)

2. Gün: 21 Mart 2026 (Cumartesi)

3. Gün: 22 Mart 2026 (Pazar)

Kurban Bayramı:

Arefe: 26 Mayıs 2026 (Salı)

1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve öğretmenler, yaklaşık bir haftalık bu tatil süresince eğitim-öğretimden kısa bir süreliğine uzaklaşarak dinlenme imkanı bulacak. Ayrıca ara tatil, kaçırılan ya da eksik kalan konuların gözden geçirilmesi için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil, hem öğrenciler hem de öğretmenler için dinlenme ve tazelenme imkanı sunuyor. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından gelen yarıyıl tatili, eğitim hayatında önemli bir mola ve enerji yenileme dönemi olarak öne çıkıyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci dönemin ortasında verilen bu bir haftalık tatil, öğrenci ve öğretmenlere eğitim temposundan uzaklaşarak dinlenme ve yenilenme fırsatı sağlayacak. Bu ara, derslerin yoğunluğundan kısa süreli bir uzaklaşma için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.