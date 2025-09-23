Okullar ne zaman kapanıyor? Ara tatil ne zaman, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi incelenirken öğrenciler ve veliler arasında sıkça gündeme geliyor. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte akademik takvimin nasıl şekilleneceği; ara tatiller, final sınavları ve okul kapanış tarihleri büyük bir merak konusu oluyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak. Yaklaşık 9 ay süren yoğun bir eğitim dönemi geride kalırken, öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

Öğretmenler ise yeni döneme hazırlanmak için dinlenme imkanı bulacak. Yıl sonuna kadar sınavlar, projeler ve diğer akademik faaliyetler tamamlanarak değerlendirmeler yapılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, yaklaşık bir hafta sürecek bu tatil dönemiyle eğitim-öğretimin yoğun temposundan kısa bir mola alacak. Ara tatil, dinlenmenin yanı sıra eksik konuların tekrar edilmesi için de önemli bir fırsat sunacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki haftalık bu tatil dönemi, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme ve yenilenme fırsatı sağlıyor. Yarıyıl tatili, birinci dönemin ardından hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin enerji toplaması için önemli bir ara dönem niteliğinde.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ortasında verilen bu bir haftalık ara, öğrencilere ve öğretmenlere kısa bir mola vererek dinlenme imkanı sunacak. Yoğun ders temposundan uzaklaşmak için önemli bir fırsat olacak.