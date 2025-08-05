Okullar ne zaman açılacak? Okullar kaç Eylül'de açılıyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde en çok merak edilen soru, "Okullar ne zaman açılacak?" oluyor. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci ve veli, yeni dönemin başlangıç tarihiyle ilgili resmi bilgileri araştırıyor.
Okullar ne zaman açılacak? Bu tarih, öğretmenlerin mesleki hazırlıkları ve öğrenciler için uyum eğitimleriyle birlikte değerlendirildiğinde, tüm eğitim paydaşları için yol haritasını belirliyor. Peki eğitim takviminde başka hangi önemli tarihler yer alıyor? İşte ayrıntılar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Türkiye'de okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü kapılarını açacak.
2025-2026 MEB TAKVİMİ
Mesleki Çalışmalar: Öğretmenler, yeni dönem öncesi mesleki eğitimlerini 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlatacak
Uyum Eğitimi: Okul öncesi ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum süreci uygulanacak. Ayrıca 5. sınıflar ve lise hazırlık sınıflarında rehberlik çalışmaları yapılacak
Ara Tatiller ve Sömestr:
1. Ara Tatil: 10–14 Kasım 2025
Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 Ocak – 30 Ocak 2026
2. Ara Tatil: 16–20 Mart 2026
İkinci Dönem ve Kapanış:
2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
Eğitim-Öğretim Yılı Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.