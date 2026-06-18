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71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor
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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, tatilden yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı. 71 yaşındaki sanatçının doğal güzelliği ve yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekerken, paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran usta oyuncu, doğal güzelliği ve zarafetiyle takipçilerinin ilgisini çekti.

YEŞİLÇAM'A DAMGA VURAN İSİMLERDEN BİRİ

"Ah Nerede", "Gırgıriye", "Alev Alev", "Yaz Bekarı" ve "Canikom" başta olmak üzere 50'den fazla yapımda rol alan Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasının en sevilen kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden sanatçı, kış aylarını İstanbul'da, yaz aylarını ise Bodrum'da geçiriyor.

"BİRAZ MORAL" NOTUYLA PAYLAŞTI

Kısa süre önce 71. yaşını kutlayan Bubikoğlu, son fotoğrafını "Biraz moral" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Doğal haliyle objektif karşısına geçen usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Gülşen Bubikoğlu, 2024 yılında hayat arkadaşı Türker İnanoğlu'nun vefatıyla büyük bir acı yaşamıştı. Son dönemde yeniden sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren sanatçı, zaman zaman günlük yaşamından ve doğadan kareleri takipçileriyle buluşturuyor.

İşte Bubikoğlu'nun son hali:

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
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