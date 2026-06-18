71 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali beğeni topladı! Yıllara meydan okuyor

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın altın dönemine damga vuran usta oyuncu, doğal güzelliği ve zarafetiyle takipçilerinin ilgisini çekti.

YEŞİLÇAM'A DAMGA VURAN İSİMLERDEN BİRİ

"Ah Nerede", "Gırgıriye", "Alev Alev", "Yaz Bekarı" ve "Canikom" başta olmak üzere 50'den fazla yapımda rol alan Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasının en sevilen kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden sanatçı, kış aylarını İstanbul'da, yaz aylarını ise Bodrum'da geçiriyor.