Okullar açıldı mı? Bugün (18 Kasım) okul var mı, ara tatil bitti mi?

Bugün okul var mı? Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim için ders ilk ders zili ne zaman çalacağı merak ediliyor. Okullar bugün açılıyor mu ve okullar ne zaman, saat kaçta açılıyor soruları gündeme geliyor. 18 Kasım Pazartesi okullar tam gün mü sorusunu araştıran öğrenciler, okullar bugün açılıyor mu merak ediyor. Okullar bugün açılıyor mu? Okullar ne zaman, saat kaçta açılıyor? 18 Kasım ara tatil bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR BUGÜN AÇILIYOR MU?

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte, 18 Kasım'da öğrenciler yeniden okula dönecek. Pazartesi günü yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

MEB TAKVİMİ

Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024,

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.