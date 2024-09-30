Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri!
Okul öncesi eğitim veya kreş, çocuğun doğumundan başlayarak ilköğretim'e başladığı döneme kadar geçirdiği süreç olarak tanımlanabilir. İlköğretime başlama yaşı da ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. İşte, Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri!
Anaokulu, 36-72 aylık çocukları, hayata ve ilkokula hazırlamak için, yarım gün veya tam gün eğitim veren okul öncesi eğitim kurumu. Resmi ya da özel olarak kurulabilirler. Orman anaokulu türü de bulunur. Ana sınıfı ile anaokulunu birbirine karıştırmamak gerekir. Bu bağlamda anaokulu; tamamen 36-72 aylık çocukların eğitimine göre tasarlanmış ve yapılmış kurumlardır.Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri!
OKUL ÖNCESİ BİLMECELERİ
Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
Cevap: Limon
Salkımda tane tane,tadı da pek şahane.
Cevap: Üzüm
Sıra sıra odalar, birbirini kovalar.
Cevap: Tren
Dişim var, ağzım yok.
Cevap: Tarak
BİLMECE: Kat kat katmer değil, yenir ama meyve değil
CEVAP: Soğan
BİLMECE: Pişirirsen aş olur pişirmezsen kuş olur
CEVAP: Yumurta
BİLMECE: Ben giderim o gider İçimde tık tık eder
CEVAP: Kalp
BİLMECE: Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi
CEVAP: Kedi
BİLMECE: En çok kardeşi olan meyve hangisidir?
CEVAP: Üzüm
Kâğıt üstünde dans eder, silgi hatalarını siler.
Cevap: Kalem
Arabadan atladı, pantolonu patladı.
Cevap: Karpuz
Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.
Cevap: Nar
Evin sıcak direği, pıt pıt eder yüreği.
Cevap: Baba
Ben giderim o kalır.
Cevap: Ayak izi
Benim bir uçurtmam var, gökte açılır yerde kapanır.
Cevap: Paraşüt
BİLMECE: Kuyruğu var canlı değil, konuşur ama insan değil, camı var ama pencere değil
CEVAP: Televizyon
BİLMECE: Herkes yatar uyur, o uyanık oturur
CEVAP: Saat
BİLMECE: Ben giderim o gider, üstümde gölge eder
CEVAP: Şemsiye
BİLMECE: Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane
CEVAP: Nar
BİLMECE: Dişim var, ağzım yok
CEVAP: Tarak
BİLMECE: Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter
CEVAP: Soba
Açarsa girersin, kaparsa güvenirsin.
Cevap: Anahtar
Ben giderim o gider, içimde tık tık eder.
Cevap: Kalp
Dikdörtgen bir kutu, içi insan dolu.
Cevap: Televizyon
Bir varmış bir yokmuş. Onu dinleyen mest olmuş.
Cevap: Masal
Bilmece bildirmece, el üstünde kaydırmaca.
Cevap: Sabun
BİLMECE: Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı
CEVAP: Eldiven
BİLMECE: Yemyeşil yaprakları var, yiyenleri güçlü yapar
CEVAP: Ispanak
BİLMECE: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk
CEVAP: Limon
BİLMECE: İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı
CEVAP: Kitap
BİLMECE: Elsiz ayaksız kapı açar
CEVAP: Anahtar
BİLMECE: Ağaç üstünde kilitli sandık
CEVAP: Ceviz
BİLMECE: Açarsam dünya olur, yakarsam kül olur
CEVAP: Harita
BİLMECE: İçi yumuşak pamuk gibi, dışı renkli şeker gibi. Konulduğu yerde yatar, uyuklayan adam gibi
CEVAP: Yastık
Maviyim beyazım bazen de siyah. Mavide parlarım, siyahta ağlarım. Kuşlar uçar karnımda.
Cevap: Gökyüzü
Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca.
Cevap: Top
Gökte açık bir pencere, sanki kalaylı tencere.
Cevap: Ay
İki camım var benim, bakar dururum efendim.
Cevap: Gözlük
Dertleri unutturur minikleri coşturur. Özleyenler kavuşur, küsler buluşur.
Cevap: Bayram
Bilgi verir hepimize, en güzel dosttur bizlere.
Cevap: Kitap
Bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca.
Cevap: Dondurma
Şıp buraya, şıp şuraya, şıp kapının arkasına.
Cevap: Süpürge
Dışı var, içi yok, tekme yer suçu yok.
Cevap: Top
Bir sapı var, yüz topu var.
Cevap: Üzüm
BİLMECE: Akşam sayamazsın, sabah bulamazsın.
CEVAP: Yıldız
BİLMECE: Beyazdır kağıt değil, havada gezer uçak değil.
CEVAP: Bulut
BİLMECE: Altında dört teker, üstünde yük çeker.
CEVAP: Araba
BİLMECE: İki fener, gündüz yanar, gece söner
CEVAP: Gözler
BİLMECE: Kolu var, eli yok, karnı yarık, karnı yok
CEVAP: Ceket
BİLMECE: Zili var, kapısı yok; rehberi var, konuşan bol.
CEVAP: Telefon
BİLMECE: Yürür yürür iz etmez, gider durur toz etmez.
CEVAP: Gemi
5. Kitabı defteri koyarım, her gün okula taşırım.
Cevap: Çanta
İçini açınca beyaz bir ay, koklayınca aman ay!
Cevap: Sarımsak
Elsiz ayaksız, kapı açar kulaksız.
Cevap: Anahtar
Yürür yürür iz etmez, Hızlı gitse toz etmez.
Cevap: Gemi
Yedim yeşil bir külah, ağzım yandı ah ah ah!
Cevap: Biber
Yarım kaşık, duvara yapışık.
Cevap: Kulak
Şekere benzer tadı yok, havada uçar kanadı yok.
Cevap: Kar
Şehirden şehre koşarım, köyden köye giderim fakat hiç hareket etmem.
Cevap: Yol
Sende var bende var, bir kuru dalda var.
Cevap: İsim
BİLMECE: Dal üstünde al yanak, inanmazsan ye de bak.
CEVAP: Elma
BİLMECE: Beyaz bir örtü, her tarafı örttü.
CEVAP: Kar
BİLMECE: Her gün yeniden doğar, dünyaya haber yayar.
CEVAP: Gazete
BİLMECE: Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler
CEVAP: Kalem
BİLMECE: Yer altında dikili minare.Turuncudur, yetişir yerde
CEVAP: Havuç
BİLMECE: Kulaktan kulağa, değişir zamanla
CEVAP: Dedikodu
BİLMECE: Çocukların yuvası, bilgi doludur orası.
CEVAP: Okul
BİLMECE: Mini mini bir kutu, içi insan dolu.
CEVAP: Televizyon
BİLMECE: Bakması güzel, dikeni üzer
CEVAP: Gül
BİLMECE: Sözü keser, her şey orada biter.
CEVAP: Nokta
BİLMECE: Ye ye bitmez, mideye gitmez.
CEVAP: Sakız
BİLMECE: Sarıdır rengi, ekşidir tadı.
CEVAP: Limon
BİLMECE: Yemeğin başı, hastanın aşı
CEVAP: Çorba
BİLMECE: İçinde lezzet saklar, ısınınca elin yanar.
CEVAP: Tencere
BİLMECE: Sesi kesilmez rüzgarda, içine giren serinler. Çünkü biraz ferah da…
CEVAP: Deniz
BİLMECE: Sesi var canı yok, konuşur ağzı yok.
CEVAP: Radyo
BİLMECE: Sıra sıra odalar, birbirini kovalar!
CEVAP: Tren
BİLMECE: Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
CEVAP: Gökkuşağı
BİLMECE: Gece olur yakarız, gündüz olur kapatırız.
CEVAP: Lamba
BİLMECE: Dört ayağı var yürüyemez.
CEVAP: Masa
BİLMECE: Kanadı var kuş değil, boynuzu var koç değil.
CEVAP: Kelebek
Elsiz ayaksız kapıyı açar.
Cevap: Rüzgâr
Soğuk dondurur sıcak öldürür. Duruşu ömür, gözleri kömür.
Cevap: Kardan Adam
Daldan dala, kırmızı pala.
Cevap: Sincap
Çıt çıt çalışır, kurulunca bağrışır.
Cevap: Çalar saat
BİLMECE: Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize.
CEVAP: Kitap
BİLMECE: Zilim var, kapım yok.
CEVAP: Telefon
BİLMECE: Yer altında sakallı dede.
CEVAP: Pırasa