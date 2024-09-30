Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri!

Anaokulu, 36-72 aylık çocukları, hayata ve ilkokula hazırlamak için, yarım gün veya tam gün eğitim veren okul öncesi eğitim kurumu. Resmi ya da özel olarak kurulabilirler. Orman anaokulu türü de bulunur. Ana sınıfı ile anaokulunu birbirine karıştırmamak gerekir. Bu bağlamda anaokulu; tamamen 36-72 aylık çocukların eğitimine göre tasarlanmış ve yapılmış kurumlardır.Okul öncesi bilmeceleri! Okul öncesi için en güzel, eğlenceli, sınıf, grup etkinlik oyun bilmeceleri!

OKUL ÖNCESİ BİLMECELERİ

Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.

Cevap: Limon

Salkımda tane tane,tadı da pek şahane.

Cevap: Üzüm

Sıra sıra odalar, birbirini kovalar.

Cevap: Tren

Dişim var, ağzım yok.

Cevap: Tarak

BİLMECE: Kat kat katmer değil, yenir ama meyve değil

CEVAP: Soğan

BİLMECE: Pişirirsen aş olur pişirmezsen kuş olur

CEVAP: Yumurta

BİLMECE: Ben giderim o gider İçimde tık tık eder

CEVAP: Kalp

BİLMECE: Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi

CEVAP: Kedi

BİLMECE: En çok kardeşi olan meyve hangisidir?

CEVAP: Üzüm

Kâğıt üstünde dans eder, silgi hatalarını siler.

Cevap: Kalem

Arabadan atladı, pantolonu patladı.

Cevap: Karpuz

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.

Cevap: Nar

Evin sıcak direği, pıt pıt eder yüreği.

Cevap: Baba

Ben giderim o kalır.

Cevap: Ayak izi

Benim bir uçurtmam var, gökte açılır yerde kapanır.

Cevap: Paraşüt

BİLMECE: Kuyruğu var canlı değil, konuşur ama insan değil, camı var ama pencere değil

CEVAP: Televizyon

BİLMECE: Herkes yatar uyur, o uyanık oturur

CEVAP: Saat

BİLMECE: Ben giderim o gider, üstümde gölge eder

CEVAP: Şemsiye

BİLMECE: Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane

CEVAP: Nar

BİLMECE: Dişim var, ağzım yok

CEVAP: Tarak

BİLMECE: Ağzı var odun yutar, bacası var duman tüter

CEVAP: Soba

Açarsa girersin, kaparsa güvenirsin.

Cevap: Anahtar

Ben giderim o gider, içimde tık tık eder.

Cevap: Kalp

Dikdörtgen bir kutu, içi insan dolu.

Cevap: Televizyon

Bir varmış bir yokmuş. Onu dinleyen mest olmuş.

Cevap: Masal

Bilmece bildirmece, el üstünde kaydırmaca.

Cevap: Sabun

BİLMECE: Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı

CEVAP: Eldiven

BİLMECE: Yemyeşil yaprakları var, yiyenleri güçlü yapar

CEVAP: Ispanak

BİLMECE: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk

CEVAP: Limon

BİLMECE: İki kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı

CEVAP: Kitap

BİLMECE: Elsiz ayaksız kapı açar

CEVAP: Anahtar

BİLMECE: Ağaç üstünde kilitli sandık

CEVAP: Ceviz

BİLMECE: Açarsam dünya olur, yakarsam kül olur

CEVAP: Harita

BİLMECE: İçi yumuşak pamuk gibi, dışı renkli şeker gibi. Konulduğu yerde yatar, uyuklayan adam gibi

CEVAP: Yastık

Maviyim beyazım bazen de siyah. Mavide parlarım, siyahta ağlarım. Kuşlar uçar karnımda.

Cevap: Gökyüzü

Bilmece bildirmece el üstünde kaydırmaca.

Cevap: Top

Gökte açık bir pencere, sanki kalaylı tencere.

Cevap: Ay

İki camım var benim, bakar dururum efendim.

Cevap: Gözlük

Dertleri unutturur minikleri coşturur. Özleyenler kavuşur, küsler buluşur.

Cevap: Bayram

Bilgi verir hepimize, en güzel dosttur bizlere.

Cevap: Kitap

Bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca.

Cevap: Dondurma

Şıp buraya, şıp şuraya, şıp kapının arkasına.

Cevap: Süpürge

Dışı var, içi yok, tekme yer suçu yok.

Cevap: Top

Bir sapı var, yüz topu var.

Cevap: Üzüm

BİLMECE: Akşam sayamazsın, sabah bulamazsın.

CEVAP: Yıldız

BİLMECE: Beyazdır kağıt değil, havada gezer uçak değil.

CEVAP: Bulut

BİLMECE: Altında dört teker, üstünde yük çeker.

CEVAP: Araba

BİLMECE: İki fener, gündüz yanar, gece söner

CEVAP: Gözler

BİLMECE: Kolu var, eli yok, karnı yarık, karnı yok

CEVAP: Ceket

BİLMECE: Zili var, kapısı yok; rehberi var, konuşan bol.

CEVAP: Telefon

BİLMECE: Yürür yürür iz etmez, gider durur toz etmez.

CEVAP: Gemi

5. Kitabı defteri koyarım, her gün okula taşırım.

Cevap: Çanta

İçini açınca beyaz bir ay, koklayınca aman ay!

Cevap: Sarımsak

Elsiz ayaksız, kapı açar kulaksız.

Cevap: Anahtar

Yürür yürür iz etmez, Hızlı gitse toz etmez.

Cevap: Gemi

Yedim yeşil bir külah, ağzım yandı ah ah ah!

Cevap: Biber

Yarım kaşık, duvara yapışık.

Cevap: Kulak

Şekere benzer tadı yok, havada uçar kanadı yok.

Cevap: Kar

Şehirden şehre koşarım, köyden köye giderim fakat hiç hareket etmem.

Cevap: Yol

Sende var bende var, bir kuru dalda var.

Cevap: İsim

BİLMECE: Dal üstünde al yanak, inanmazsan ye de bak.

CEVAP: Elma

BİLMECE: Beyaz bir örtü, her tarafı örttü.

CEVAP: Kar

BİLMECE: Her gün yeniden doğar, dünyaya haber yayar.

CEVAP: Gazete

BİLMECE: Kağıt üzerinde dans eder, silgi hatalarını siler

CEVAP: Kalem

BİLMECE: Yer altında dikili minare.Turuncudur, yetişir yerde

CEVAP: Havuç

BİLMECE: Kulaktan kulağa, değişir zamanla

CEVAP: Dedikodu

BİLMECE: Çocukların yuvası, bilgi doludur orası.

CEVAP: Okul

BİLMECE: Mini mini bir kutu, içi insan dolu.

CEVAP: Televizyon

BİLMECE: Bakması güzel, dikeni üzer

CEVAP: Gül

BİLMECE: Sözü keser, her şey orada biter.

CEVAP: Nokta

BİLMECE: Ye ye bitmez, mideye gitmez.

CEVAP: Sakız

BİLMECE: Sarıdır rengi, ekşidir tadı.

CEVAP: Limon

BİLMECE: Yemeğin başı, hastanın aşı

CEVAP: Çorba

BİLMECE: İçinde lezzet saklar, ısınınca elin yanar.

CEVAP: Tencere

BİLMECE: Sesi kesilmez rüzgarda, içine giren serinler. Çünkü biraz ferah da…

CEVAP: Deniz

BİLMECE: Sesi var canı yok, konuşur ağzı yok.

CEVAP: Radyo

BİLMECE: Sıra sıra odalar, birbirini kovalar!

CEVAP: Tren

BİLMECE: Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.

CEVAP: Gökkuşağı

BİLMECE: Gece olur yakarız, gündüz olur kapatırız.

CEVAP: Lamba

BİLMECE: Dört ayağı var yürüyemez.

CEVAP: Masa

BİLMECE: Kanadı var kuş değil, boynuzu var koç değil.

CEVAP: Kelebek

Elsiz ayaksız kapıyı açar.

Cevap: Rüzgâr

Soğuk dondurur sıcak öldürür. Duruşu ömür, gözleri kömür.

Cevap: Kardan Adam

Daldan dala, kırmızı pala.

Cevap: Sincap

Çıt çıt çalışır, kurulunca bağrışır.

Cevap: Çalar saat

BİLMECE: Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize.

CEVAP: Kitap

BİLMECE: Zilim var, kapım yok.

CEVAP: Telefon

BİLMECE: Yer altında sakallı dede.

CEVAP: Pırasa