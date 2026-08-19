Haberler

Okullara 30 Bin Güvenlik Görevlisi: İl Dağılımı Belli Oldu

Okullara 30 Bin Güvenlik Görevlisi: İl Dağılımı Belli Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, okul güvenliğini artırmak için 30 bin okul bahçe görevlisi istihdam edecek. En fazla kontenjan 3 bin 13 kişiyle İstanbul'a ayrılırken, görevliler giriş-çıkışları denetleyecek ve güvenlik cihazlarını kullanacak ancak doğrudan müdahale yetkisi olmayacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak, adaylarda 18 yaş ve adli sicil şartı aranacak. Görevliler yaklaşık 9 ay çalıştırılacak ve asgari ücret ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların güvenliğini artırmak amacıyla 30 bin okul bahçe görevlisinin istihdam edilmesini planlıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki şiddet olaylarının ardından gündeme gelen uygulamada illere göre kontenjan dağılımı netleşti. En büyük kontenjan İstanbul'a ayrılırken, kentte 3 bin 13 görevli görev yapacak. İstanbul'u bin 628 kişiyle Ankara, bin 242 kişiyle İzmir takip ediyor. Diğer iller şöyle: Konya 937, Van 812, Şanlıurfa 805, Adana 788, Diyarbakır 776, Gaziantep 775, Bursa 736.

Bahçe görevlileri, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı yedi basamaklı güvenlik tedbirlerinin ilk aşamalarında görev yapacak. Okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek görevlilerin dedektör ve X-ray cihazlarını kullanması, riskli durumlarda teyakkuzda bulunması ve ilçe karakollarına ihbarda bulunması bekleniyor. Doğrudan müdahale yetkileri bulunmayacak; arama ve gözetleme faaliyetleri yürütecekler.

Başvurular, ikamet edilen mahalledeki okullar için yapılabilecek. 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkek Türk vatandaşları başvurabilecek; adli sicil kaydı bulunmama şartı aranacak. Güvenlik soruşturmasını İçişleri Bakanlığı yürütecek. Başvuru takvimi yayımlandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube'ye giriş yapıp 'Toplum Yararına Programlar' menüsünden 'TYP Arama'yı seçecek. İkamet edilen il seçilerek ilanlar görüntülenebilecek; e-Devlet ve ALO 170 de kullanılabilecek.

Görevlilerin okulların açık olduğu yaklaşık 9 ay süreyle çalıştırılması, ücretlerinin ise asgari ücret seviyesinde ödenmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi
İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi

İran savaşı Avrupa'ya taşıyor! Hedeflerinde komşumuz da var

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Cenazeye katıldı! Son halini görenler tanıyamadı

Küçükçekmece’de kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Operatör enkaz altında kaldı

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı: Operatör canını zor kurtardı

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler