OKTAY USTA SULU KÖFTE TARİFİ: Sulu köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Hem lezzeti hem de pratik yapımıyla mutfakların sevilen yemeklerinden biri olan sulu köfte, Oktay Usta'nın özel tarifiyle yeniden popüler hale geldi. Yumuşacık köfteleri ve lezzetli sosuyla sofraları zenginleştiren bu tarif, kısa sürede büyük ilgi görerek gündem oldu. Peki, Oktay Usta'nın sulu köfte tarifi nasıl hazırlanır, hangi malzemeler kullanılır? İşte, herkesin kolayca yapabileceği lezzet dolu sulu köfte tarifi ve detayları…

OKTAY USTA'NIN SULU KÖFTE TARİFİ!

?Oktay Usta'nın sulu köfte tarifi, lezzeti ve pratik yapımıyla mutfaklarda sıkça tercih edilen bir yemektir. Bu tarif, yumuşacık köfteleri ve zengin sosuyla sofralarınıza lezzet katacaktır.?

OKTAY USTA SULU KÖFTE TARİFİ

Sulu köfte yemeği için gerekli malzemeler:

Köfte için:

350 gram orta yağlı kıyma?

1 küçük soğan (rendelenmiş)?

1 adet yumurta?

3 yemek kaşığı pirinç (yıkanmış)?

Tuz?

Karabiber?

Çorba için:

2 adet patates (küp doğranmış)?

2 adet havuç (küp doğranmış)?

1 yemek kaşığı tereyağı?

2 yemek kaşığı zeytinyağı?

1,5 litre sıcak su?

Tuz?

Karabiber?

Maydanoz (servis için)?

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt?

1 adet limonun suyu?

3 yemek kaşığı un?

Sulu köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir

Sulu köfte yemeğinin yapılışı:

Köfte harcını hazırlayın: Kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, yıkanmış pirinç, tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Köftelerin birbirine yapışmaması için hafifçe un serpin.? Köfteleri haşlayın: Bir tencereye su koyup kaynatın. Kaynayan suya köfteleri ekleyin ve bir taşım kaynatıp kara suyunun çıkmasını sağlayın. Ardından köfteleri süzerek bir kenara alın.? Sebzeleri hazırlayın: Ayrı bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtın. Küp doğranmış havuçları ekleyip 3 dakika kadar kavurun. Ardından patatesleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun.? Çorbayı pişirin: Kavrulan sebzelerin üzerine haşladığınız köfteleri ekleyin. 1,5 litre sıcak suyu tencereye ilave edin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Sebzeler ve köfteler yumuşayana kadar, yaklaşık 30 dakika pişirin.? Terbiyeyi hazırlayın: Bir kasede yoğurt, limon suyu ve unu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın. Hazırladığınız terbiyeyi yavaşça çorbaya eklerken sürekli karıştırın.? Servis edin: Çorbayı 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip sıcak olarak servis edin.?

Afiyet olsun!