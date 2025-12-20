Okan Karacan'dan ilk açıklama: Bu bir gözaltı değildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kara para aklama' soruşturması kapsamında GAİN Medya'ya operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklanırken; Karacan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okan Karacan, gözaltı sürecinin ardından ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden paylaştı. Konuyla ilgili paylaşımında Karacan, şunları ifade etti:

"HERKESE İÇTENLİKLE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Jandarma Komutanlığı'na çağrılmam herhangi bir gözaltı durumu değildir; tamamen ifade vermek amacıyla gerçekleşmiştir. Bu sürecin sonunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı gibi, kendilerine gösterdikleri profesyonellik ve saygı için minnettarım. Jandarma teşkilatının insan hakları ve insan değerleri doğrultusunda tarafıma gösterdiği anlayışlı, ahlaki ve insancıl yaklaşım nedeniyle teşekkür ederim. Bu süreçte görevlerini titizlikle yerine getiren tüm yetkililere ve çalışmada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarım.

Öncelikle bu süreçte her an yanımda olan dostlarım ve ailem; bana verdiğiniz destek beni çok güçlü kıldı. Sizlere ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade etmek zor. Bu yaşananlar sayesinde yoluma daha güçlü ve daha doğru bir şekilde devam edeceğim. İyi ki varsınız, güzel ailem. Sizinle birlikte zamanla daha yüksek hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Herkese gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Sevgili avukatımız, baro avukatımız Deniz Pektaş Hanım'a, sevgili avukatlarımız Nesrin Karacele ve Çağrı Ünlüsoy'a da sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet, görüşmek üzere."