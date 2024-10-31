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Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli?

Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli?
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Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılıkta verdiği ifadenin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Ardından, İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığını duyurdu. Peki, Oğuzhan Bingöl kimdir?

Oğuzhan Bingöl kimdir? Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Bingöl, 2004 yılında göreve başlamıştır. Daha önce Bursa, Mardin, Elazığ gibi illerde kaymakamlık yapmış ve Hatay ile Mardin'de vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?

1979 yılında Erzurum'da doğan Oğuzhan Bingöl, ilkokulu Erzurum'da, ortaokulu ise Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Bingöl, 2004 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Yozgat'ta kaymakam adayı olarak mesleğe adım attı.

Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli?

Bingöl, sırasıyla Eskişehir'in Han ilçesi ve Kayseri'nin Akkışla ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Bursa Harmancık Kaymakamlığı'nın ardından 2008'de Mardin Dargeçit Kaymakamı olarak atandı. İki yıl burada görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına getirildi. 2011'de Diyarbakır Bismil'de kaymakam vekili olarak görev yaptı ve ardından Elazığ Baskil Kaymakamı oldu.

05 Ekim 2011'de başladığı Baskil Kaymakamlığı görevinin ardından 4 yıl Midyat Kaymakamı olarak çalıştı. 10 Kasım 2017'de İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Bingöl, 2018'de Yüreğir Kaymakamı olarak görevlendirildi. Ayrıca Hatay Vali Yardımcılığı görevinde de bulunmuştur.

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