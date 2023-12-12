Ogün Samast adını mı değiştiriyor ve Ogün Samast'ın yeni ismi ne olacağı gündeme geliyor. Hrant Dink'in katili Ogün Samast, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep etti. Peki, Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak?

Ogün Samast ismini değiştirecek mi ve Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak soruları merak ediliyor. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi. Ardından, Ogün Samast ismini değiştirecek mi sorusu gündeme geliyor. Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Detaylar haberimizdedir…

OGÜN SAMAST İSMİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?

Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar verecek. İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmak için eşiyle birlikte geldiği Akçaabat Adliyesi çıkışında en son siyah şapka ve gözlükle görüntülenip, gazetecilerin sorunlarına yanıt vermeyen Samast, duruşmadaki kimlik sorgusunda; Trabzon'da ikamet ettiğini, üniversite mezunu olduğunu, geliri bulunmadığını, bir işle uğraşmadığını, evli ancak çocuğu olmadığını belirtmişti.

Trabzon'daki mahkeme salonunda sürekli geri dönerek eşine baktığı dikkati çeken Samast, adliye çıkışında kendisini bekleyen camları siyah kaplı otomobile binerek hızla bölgeden ayrılmıştı.