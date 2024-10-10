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Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yakında yürürlüğe girecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin haklarını ve görevlerini yeniden düzenliyor. Kanunla, öğretmen adayları için mali haklarda iyileştirmeler yapılırken, öğretmenlik mesleği "özel bir ihtisas alanı" olarak tanımlandı. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri nelerdir? ÖMK maddeleri belli oldu. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri!

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğine ilişkin birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Yasa, öğretmen adaylarının eğitim süreçlerinden mali ve sosyal haklarına kadar geniş kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atılırken, hazırlık eğitimi sürecine dair önemli detaylar da belirlendi. Yasalaşan kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İşte Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri 2024!

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ

1. Öğretmenlik Özel Bir İhtisas Mesleği Olarak Tanımlandı:

Kanun, öğretmenliği genel kültür, özel alan bilgisi ve meslek bilgisi bakımından özel hazırlık gerektiren bir ihtisas mesleği olarak niteliyor. Öğretmen olarak istihdam edileceklerin, en az lisans düzeyinde eğitim almış olması ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen nitelikleri karşılaması gerekecek.

2. Hazırlık Eğitimi Süreci:

Öğretmen adayları, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan dört dönemlik bir hazırlık eğitiminden geçecek. Bu eğitim, Milli Eğitim Akademisi tarafından yürütülecek. Hazırlık eğitiminin süresi mezun olunan yükseköğretim programına göre üç veya dört dönem olabilir.

3. Hazırlık Eğitiminin Değerlendirilmesi:

Hazırlık eğitimi süresince öğretmen adayları, hem teorik derslerden sınavlara tabi tutulacak hem de uygulamalı dersler için üç ayrı değerlendirme yapılacak. Teorik derslerde 60, uygulamalı derslerde ise 70 puan ve üzerinde alan adaylar başarılı sayılacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

4. Öğretmen Adaylarının Mali Hakları:

Kanunla yapılan değişiklikle öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi süresince yapılacak ödemelerde iyileştirmeye gidildi. Ödemeye esas gösterge rakamı 18 bin 650'den 23 bin 310'a yükseltildi ve bu ödemeler damga vergisi dışında herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.

5. Sözleşmeli Öğretmenlik ve Atama Süreci:

Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğretmen adayları, Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Atamalar, adayların başarı puanlarına göre tercih ettikleri eğitim kurumlarına yapılacak. Sözleşmeli öğretmenler, üç yıl boyunca görev yerlerinde kalacak ve bu süre zarfında tayin isteyemeyecekler.

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

6. Kadrolu Öğretmenliğe Geçiş:

Üç yıllık görev süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri halinde görev yaptıkları yerde kadrolu öğretmenliğe atanacaklar. Kadrolu öğretmen olarak atananlar, mali ve sosyal haklara yeni pozisyonlarına göre hak kazanacaklar.

7. Disiplin Cezaları ve Yaptırımlar:

Öğretmen adaylarının disiplin suçlarına ilişkin cezalar da netleştirildi. Derslere geç kalma alışkanlığı veya sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs gibi durumlar kınama cezası gerektirirken, daha ciddi ihlaller akademiden çıkarılmaya neden olabilecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri

8. Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası:

Hazırlık eğitimi süresince öğretmen adayları Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Sigorta primleri, öğretmen adaylarının maaşlarından bağımsız olarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Bu kanunla birlikte öğretmenlerin hem mali hem de sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılırken, mesleğe hazırlık süreçleri ve atanma kriterleri de daha şeffaf hale getirildi. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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