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Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar!

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Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenlerin ulaşım ücretlerinin alınıp alınmayacağı konusunda merak edilenler cevap buluyor. Hangi öğretmenlere ulaşım ücretsiz olacak ve hangi koşullarda bu hizmetten yararlanılabileceği detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Öğretmenler için ulaşım hizmetlerinde geçerli olacak indirim ve ücretsiz uygulamalar merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere özel bir dizi ulaşım avantajı sunulacağı açıklandı. Öğretmenlerin kimlik belgelerini ibraz ederek yararlanabileceği bu uygulamalar, belirli sürelerle geçerli olacak. Özellikle Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat tren seferlerinde uygulanacak bu indirimlerle, öğretmenler ulaşımda yüzde 50 indirimden faydalanabilecekler. Peki, Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenler için ulaşımda özel bir indirim fırsatı duyurdu. Bu kapsamda, 24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olmak üzere Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde tam bilet ücretleri üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

Bakan Uraloğlu, kampanyadan faydalanmak isteyen öğretmenlerin kimlik belgelerini ibraz etmelerinin yeterli olacağını belirtti. İndirimli biletler, TCDD Taşımacılık AŞ'nin gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Böylece öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü kutlamak amacıyla bir hafta boyunca seyahatlerinde daha uygun fiyatlarla yararlanabilecekler.

Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar!

Uraloğlu, 2017-2024 döneminde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenin faydalandığı bilgisini vererek, "2024'ün 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Günü haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden, uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar!
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