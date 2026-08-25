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Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar

Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar Haber Videosunu İzle
Hindistan'da tarihi geçmiş çikolata için birbirleriyle yarıştılar
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Hindistan’ın Kanpur kentinde kaydedilen görüntüler gündem oldu. Bir fabrikanın son kullanma tarihi geçtiği belirtilen çok sayıda çikolata ve şekerlemeyi sanayi bölgesindeki çöp döküm alanına bırakmasının ardından çevrede yaşayanlar bölgeye akın etti. Aralarında çocukların da bulunduğu kalabalığın, çöplüğe bırakılan ürünleri poşetlere, çuvallara ve kutulara doldurarak götürdüğü görüldü.

  • Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Kanpur kentindeki Panki Sanayi Bölgesi'nde son kullanma tarihi geçmiş çok miktarda çikolata ve şekerleme bir çöp döküm alanına bırakıldı.
  • Ürünlerin atıldığını duyan çevre sakinleri, çöplüğe girerek çikolata ve şekerlemeleri toplamak için birbirleriyle yarıştı; bazı kişiler kutuları omuzlarında taşıdı, bisiklet ve motosikletle ayrılanlar oldu.
  • Yerel basına göre, çöpe bırakılan bazı çikolataların ambalajlarındaki son kullanma tarihinin 2024 yılında dolduğu öne sürüldü.

Çöplüğe atılan çikolata ve şekerlemeleri almak isteyenler adeta birbirleriyle yarıştı. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Kanpur kentinde bulunan sanayi bölgesinde yaşanan olayda, son kullanma tarihi geçtiği belirtilen çok miktarda ürün bir çöp döküm alanına bırakıldı.

Çikolataların bulunduğunun çevrede duyulması üzerine bölgeye gelen çok sayıda kişi, ürünleri toplamak için çöplüğe girdi. 

ÇİKOLATALARIN ATILDIĞINI DUYAN BÖLGEYE KOŞTU

Olayın Kanpur’daki Panki Sanayi Bölgesi çevresinde meydana geldiği belirtiliyor. Görüntüleri kaydeden kişinin anlatımına göre çikolata ve şekerleme yüklü bir araç bölgedeki çöp alanına geldi ve çok sayıda kutuyu burada bıraktı.

Ürünlerin atıldığını gören veya durumu daha sonra öğrenen çevre sakinleri kısa sürede alanda toplandı. Kalabalığın giderek büyümesiyle çöplüğün içerisinde çikolata toplamak için yoğunluk yaşandı.

Bazı kişiler kutuları omuzlarında taşırken, bölgeden bisiklet ve motosikletlerle ayrılanların da olduğu bildirildi. Kalabalığın içerisinde çocukların da bulunması dikkat çekti.

Yerel basında yer alan haberlerde, çöpe bırakılan bazı çikolataların ambalajlarındaki son kullanma tarihinin 2024 yılında dolduğu öne sürüldü.

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