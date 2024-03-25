'Öcalan hain değildi' diyen CHP Mustafakemalpaşa adayı Şükrü Erdem ifade verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, bir seçim çalışmasında sarf ettiği "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.

Eski bakanlardan CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu'nun 215.maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

ADLİYEDE İFADE VERDİ

Başsavcılık suçu ve suçluyu övme suçundan Şükrü Erdem'e ifade vermek üzere davet gönderdi. Şükrü Erdem de ifade vermek üzere adliyeye geldi. Partililer de adliyede toplandılar.

CHP'Lİ ERDEM NE DEMİŞTİ?

CHP'li Erdem, seçim çalışmaları kapsamında girdiği bir kahvehanede, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil." ifadelerini kullanmıştı.

"ARTIK PKK FALAN YOK"

Kameraya yansıyan görüntülerde CHP'li Şükrü Erdem'in, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." sözleri sarf etmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

ŞÜKRÜ ERDEM'İN SİYASİ GEÇMİŞİ

Şükrü Erdem, 2019 seçimlerinde de İYİ Parti'den Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı olmuştu. Erdem, 19. dönem Bursa milletvekili olarak parlamentoya girdi. 50. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Haziran 1993 - Kasım 1995 yılları arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.