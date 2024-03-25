Üye Girişi
Haberler

"Öcalan hain değildi" diyen CHP Mustafakemalpaşa adayı Şükrü Erdem ifade verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, bir seçim çalışmasında sarf ettiği "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.

Eski bakanlardan CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu'nun 215.maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

'Öcalan hain değildi' diyen CHP Mustafakemalpaşa adayı Şükrü Erdem ifade verdi

ADLİYEDE İFADE VERDİ

Başsavcılık suçu ve suçluyu övme suçundan Şükrü Erdem'e ifade vermek üzere davet gönderdi. Şükrü Erdem de ifade vermek üzere adliyeye geldi. Partililer de adliyede toplandılar.

CHP'Lİ ERDEM NE DEMİŞTİ?

CHP'li Erdem, seçim çalışmaları kapsamında girdiği bir kahvehanede, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil." ifadelerini kullanmıştı.

'Öcalan hain değildi' diyen CHP Mustafakemalpaşa adayı Şükrü Erdem ifade verdi

"ARTIK PKK FALAN YOK"

Kameraya yansıyan görüntülerde CHP'li Şükrü Erdem'in, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler." sözleri sarf etmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

ŞÜKRÜ ERDEM'İN SİYASİ GEÇMİŞİ

Şükrü Erdem, 2019 seçimlerinde de İYİ Parti'den Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı olmuştu. Erdem, 19. dönem Bursa milletvekili olarak parlamentoya girdi. 50. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Haziran 1993 - Kasım 1995 yılları arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafakemalpaşa Abdullah Öcalan Şükrü Erdem Bursa PKK Genel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Balcı kimdir? İYİ Parti Edirne Süloğlu Belediye Başkan adayı Mehmet Balcı kimdir Volkan Güzelergene kimdir? İYİ Parti Edirne Meriç Belediye Başkan adayı Volkan Güzelergene kimdir? Yılmaz Genel kimdir? İYİ Parti Edirne Lalapaşa Belediye Başkan adayı Yılmaz Genel kimdir Abdullah Naci Ünsal kimdir? İYİ Parti Edirne İpsala Belediye Başkan adayı Abdullah Naci Ünsal kimdir Ömer Sacit Sakarya kimdir? İYİ Parti Edirne Havsa Belediye Başkan adayı Ömer Sacit Sakarya kimdir Ediz Martin kimdir? İYİ Parti Edirne Uzunköprü Belediye Başkan adayı Ediz Martin kimdir Zafer Sarıkeçe kimdir? İYİ Parti Edirne Keşan Belediye Başkan adayı Zafer Sarıkeçe kimdir Ege Bitikli Sakin kimdir? İYİ Parti Edirne Enez Belediye Başkan adayı Ege Bitikli Sakin kimdir DEVA Partisi Ardahan adayı Halil Kaçar kimdir? 2024 DEVA Partisi Ardahan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bayburt adayı Can Kurban Arslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Bayburt belediye başkan adayı kim oldu? İlker Panar kimdir? İYİ Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan adayı İlker Panar kimdir Fehmi Coşkun kimdir? İYİ Parti Düzce Gümüşova Belediye Başkan adayı Fehmi Coşkun kimdir Hasan İmamoğlu kimdir? İYİ Parti Düzce Gölyaka Belediye Başkan adayı Hasan İmamoğlu kimdir Melik Çekiç kimdir? İYİ Parti Düzce Çilimli Belediye Başkan adayı Melik Çekiç kimdir Metin Cebeci kimdir? İYİ Parti Düzce Cumayeri Belediye Başkan adayı Metin Cebeci kimdir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title