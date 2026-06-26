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Ocağı ve gazı unuttular! Fransa'da pencere önünde kahvaltı keyfi

Ocağı ve gazı unuttular! Fransa'da pencere önünde kahvaltı keyfi
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Avrupa'yi kavuran aşırı sıcaklar sırasında Fransa'da bir vatandaş, evindeki ocağı kullanmadan sadece pencere kenarına bıraktığı tavayla kahvaltı hazırladı. Güneş ısısıyla adeta kora dönen tavaya bırakılan pastırma dilimleri anında cızırdayarak pişerken, ardından kırılan yumurta da saniyeler içinde katılaşarak hazır hale geldi. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu sıra dışı deney, bölgedeki sıcak hava dalgasının ve güneş ışınlarının ulaştığı ekstrem boyutları gözler önüne serdi.

Avrupa'yı etkisi altına alan tarihi "ejderha sıcakları" (canicule), günlük hayatı zorlaştırmaya devam ederken sosyal medyada da birbirinden çarpıcı deneylere sahne oluyor. Fransa'da aşırı sıcaklardan bunalan bir vatandaşın, evindeki ocağı veya gazı kullanmadan, sadece pencere eşiğine koyduğu tavada kahvaltı hazırladığı anlar büyük ilgi topladı.

OCAK KULLANMADAN KAHVALTI HAZIRLADI

Görüntülerde, Fransız vatandaşının kavurucu güneşin altında pencere pervazına bıraktığı siyah teflon tavanın ne kadar ısındığını test ettiği görülüyor. Isınan tavaya ilk olarak pastırma (bacon) dilimlerini bırakan adam, etlerin tavanın sıcaklığıyla anında cızırdayarak pişmeye başladığını fark ediyor. Çatalla etleri çeviren vatandaş, durumun gerçekliğini gözler önüne seriyor.

YUMURTA SANİYELER İÇİNDE HAZIR OLDU

Etlerin ardından deneyi bir adım daha ileriye taşıyan sosyal medya kullanıcısı, kızgın tavaya bir de yumurta kırıyor. Normal bir ocak ateşindeymiş gibi yumurtanın beyazının saniyeler içinde katılaşarak pişmesi, dışarıdaki hava sıcaklığının ve güneş ışınlarının ne denli ekstrem boyutlara ulaştığını kanıtlıyor.

Görüntüleri kaydeden kişi, ülkeyi kavuran bu sıcak dalgasına atıfta bulunarak durumun ciddiyetini ve şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu sıra dışı video, Avrupa'da termometrelerin rekor kırdığı bu günlerde güneş enerjisinin ulaştığı boyutları gösteren en somut ve eğlenceli örneklerden biri oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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