Nurettin Akbuğa kimdir? CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nurettin AkbuğaKaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan adayı ise Nurettin Akbuğa. Nurettin Akbuğa nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NURETTİN AKBUĞA KİMDİR?

01.01.1965 Tuzlukçu Doğumlu olup, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Tuzlukçu İlçesinde tamamlamıştır. Bir dönem Çiftçilikle uğraşmıştır. 1999 Yılı yerel seçimleri sonucunda D.S.P.'den Tuzlukçu Belediye Başkanlığına seçildi. 2004 yılına kadar Belediye Başkanlığı yaptı. 2004 Yerel seçimlerinde yeniden aday olmadı. 2004 Yılında Ankara'da siyasi kariyerine dönemin Bakanlarından Sayın Ayfer YILMAZ'ın bir dönem Danışmanlığını yapmıştır. Daha sonrasında aktif siyasete devam ederek çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2014 - 2019 Yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanlığına C.H.P den aday olarak 3.'üncü kez Belediye Başkanlığına seçilmiş oldu. Halen Konya İli Tuzlukçu İlçesi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Nurettin AKBUĞA evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.